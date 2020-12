Im Januar werden wieder einige unserer Weiterbildungen anstatt als Präsenztermin online stattfinden. Es gibt jedoch auch Ausnahmen: Kurzfilm von A bis Z beispielsweise ist ein Seminar, das nur als Präsenzseminar stattfinden kann. Hier ist der Austausch unter den Teilnehmern sowie das Besetzen der einzelnen Jobs vor und hinter der Kamera wichtiger Bestandteil des Seminars. Diese Positionen und die damit verbundenen Erfahrungen können nicht in den virtuellen Seminarraum übertragen, sondern nur gemeinsam vor Ort erarbeitet werden.



Sicheres Hygienekonzept bei Präsenzseminaren



Wenn Seminare und Workshops nach den Vorschriften der Infektionsschutzmaßnahmenverordung in Präsenz stattfinden können, greifen am Veranstaltungstermin natürlich die obligatorischen Maßnahmen wie Sicherheitsabstand von 1,5 m, Maskenpflicht sowie ein speziell ausgearbeitetes Hygienekonzept. So bieten wir allen Beteiligten die bestmöglichen Voraussetzungen, um auch in Pandemiezeiten an Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen zu können. Sollte es unter diesen Bedingungen nicht möglich sein, dass Seminar am geplanten Wochenende stattfinden zu lassen, verlegen wir es auf einen Ersatztermin. Eine stets aktualisierte Übersicht auf all unsere Seminare und dem jeweiligen Veranstaltungsort ist auf unserem Buchungsportal unter www.filmseminare.de zu finden.



Geschenkidee Seminargutschein



Ein besonderes Highlight und neu in unserem Seminarangebot ist das Seminar Drehplanung. Und mit unserer Weihnachtsaktion macht man beim Verschenken alles richtig! Denn nicht nur Drehplanung, sondern alle Seminare für das Jahr 2021 sind wieder Teil unserer Weihnachtsaktion. D.h. jede Seminarbuchung, die bis zum 25. Dezember 2020 für jemand anderen getätigt wird, kann in der Zeit bis zum 10. Januar 2021 kostenlos auf ein anderes Seminar aus unserem Programm umgebucht werden. Wenn der oder die Beschenkte sich also mehr für ein anderes Seminar interessiert oder zu dem gebuchten Zeitpunkt nicht kann, ist das kein Problem und kann einfach ohne Umbuchungskosten geändert werden (im Falle eines Preisunterschiedes muss dieser natürlich ausgeglichen werden). Das ist prima als Motivations-Geschenk für Mitarbeiter, Verwandte, Freunde und auch Kinder.



Antworten auf häufige Fragen z.B. zu Ort, Uhrzeiten, Unterkunft, Anmeldung, öffentlicher Förderung – beispielsweise mit den Prämiengutscheinen der Bildungsprämie (durch die bei Vorliegen der Voraussetzungen 50 Prozent des Teilnehmerbeitrags übernommen werden) – u.v.a.m. finden sich unter www.filmseminare.de/muenchen/faq – die dort niedergelegten Regelungen sind gleichzeitig auch unsere Vertragsbedingungen.

(lifePR) (