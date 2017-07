Zimmerer neu im Aufsichtsrat von Munich Re

Maximilian Zimmerer (58) ist seit 4. Juli 2017 Mitglied des Aufsichtsrats von Munich Re. Das Amtsgericht München bestellte Zimmerer zum Nachfolger von Peter Gruss, der sein Aufsichtsratsmandat zum 30. Juni 2017 niederlegte. Gruss (68) gehörte dem Gremium seit April 2009 an.



Zimmerer wurde vom Gericht mit Beschluss vom 4. Juli 2017 in den Aufsichtsrat bestellt. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, der nächsten Hauptversammlung am 25. April 2018 Zimmerer für die Dauer der restlichen Amtsperiode von Gruss zur Wahl vorzuschlagen.Von 2006 bis 2012 war Maximilian Zimmerer Vorstandsvorsitzender der Allianz Lebensversicherungs-AG, ehe er als Vorstand in die Allianz SE wechselte, wo er das Investment Management sowie den Fachbereich Globale Lebens- und Krankenversicherung verantwortete. Zum 31. Dezember 2016 schied Zimmerer aus dem Vorstand der Allianz SE aus.Maximilian Zimmerer verfügt über eine herausragende Expertise insbesondere in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung und Kapitalanlage. Mit ihm konnte einer der profiliertesten Versicherungsmanager Deutschlands für den Aufsichtsrat von Munich Re gewonnen werden.

