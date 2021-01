.



• Markus Prantl neu in die Geschäftsführung berufen

• Gunnar Steffek konzentriert sich auf seine Funktionen in der GoodMills Group



Müller’s Mühle GmbH, einer der größten Veredler von pflanzlichen und natürlichen Rohstoffen in Europa und Marktführer in vielen Segmenten unter anderem bei Hülsenfrüchten, hat sein Managementteam zum Jahresbeginn neu aufgestellt.



Markus Prantl (40) ist neu in die Geschäftsführung sowohl der Müller´s Mühle GmbH als auch der Vertriebs- und Marketinggesellschaft Aurora Mühlen GmbH eingetreten. Als Geschäftsführer übernimmt er die Verantwortung für die Bereiche Einkauf, Produktion, Qualitätsmanagement und Finanzen/IT. Uwe Walter bleibt als Sprecher der Geschäftsführung unverändert für die Bereiche Marketing & Sales, HR und Business Development beider Gesellschaften zuständig. Prantl folgt damit auf Gunnar Steffek, der sein operatives Mandat in Gelsenkirchen niederlegt, um sich auf seine Aufgaben als Executive Director in der Wiener GoodMills Group zu konzentrieren und in dieser Funktion unter anderem die deutschen Gesellschaften koordiniert.



Markus Prantl kommt aus der internationalen GoodMills Group, in der er in den letzten sieben Jahren verschiedene Führungsaufgaben innehatte, zuletzt als Geschäftsführer der tschechischen Landesgesellschaft. Zuvor war er unter anderem für die Österreichische Industrievereinigung tätig. Mit seinen beruflichen Stationen in der Mühlenwirtschaft und auf Verbandsebene bringt Prantl umfangreiche Erfahrung aus der Getreidewertschöpfungskette, der Industrie und der eigenen Gruppe mit.



„Wir freuen uns, mit Markus Prantl eine Führungskraft aus den eigenen Reihen für Müller’s Mühle gewonnen zu haben, der dank seiner Erfahrung vor allem in den Bereichen Qualitätsmanagement, Produktion und Einkauf die erfolgreiche Arbeit in Gelsenkirchen fortsetzen und zugleich neue Impulse setzen wird“, so Gunnar Steffek, Executive Director GoodMills Group GmbH. „Mit der Neuaufstellung der Geschäftsführung schaffen wir zugleich die Voraussetzungen, um am Markt neue Wachstumspotenziale zu erschließen. So wird Müller‘s Mühle, als Spezialist für Lebensmittel auf Basis pflanzlicher und natürlicher Rohstoffe, verstärkt vom Trend zur fleischlosen Ernährung profitieren und dazu den steigenden Bedarf an pflanzlichen Rohstoffen für die Lebensmittelindustrie abdecken und damit sein B2B Geschäft deutlich ausbauen,“ so Steffek weiter.

