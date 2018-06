Altersvorsorgeprodukte: Was macht 2018 noch Sinn?

Das System der Altersvorsorge steht in Deutschland auf dem Prüfstand. Wie sich die Situation entwickeln wird, können selbst Fachleute kaum sagen. Welche Produkte machen derzeit überhaupt noch Sinn?



Das Fachportal www.testsieger-berichte.de hat zusammengetragen, welche Formen der privaten Altersvorsorge empfehlenswert sind. Neben der Riester-Rente stehen auf dem Prüfstand: die Rürup-Rente, die Kapitallebensversicherung, die fondsgebundene Rentenversicherung, die betriebliche Altersvorsorge und die gesetzliche Rentenversicherung.



“Die Karten werden derzeit in der privaten Altersvorsorge neu gemischt”, erklärt Michael Barke von testsieger-berichte.de. “Die Große Koalition hat angekündigt, die staatliche geförderten Formate weiter anzupassen - zugunsten der Verbraucher. Wie es derzeit mit den Altersvorsorgeprodukten aussieht, haben wir in einem Beitrag zusammengefasst.”



Der Beitrag ist unter folgendem Link aufrufbar: https://www.testsieger-berichte.de/2018/02/05/altersvorsorgeprodukte-2018-test/



Zum Unternehmen



Das Fachportal www.testsieger-berichte.de gehört zum Maklerbüro transparent-beraten.de aus Berlin (www.transparent-beraten.de). Das Büro vermittelt und betreut in allen Sparten der Privat- und Gewerbeversicherung – von Haftpflicht-, über Vorsorge- bis hin zur Krankenversicherung. Eine informative Webseite, welche die grundlegenden Fakten, Tipps und News rund um die wichtigsten Versicherungen verständlich zusammenfasst, rundet das Angebot ab.



Das Maklerbüro arbeitet mit fast allen großen Versicherern des deutschen Marktes zusammen. Hauseigene Makler beraten Versicherungsnehmer kostenfrei im Berliner Maklerbüro, per Telefon oder E-Mail. transparent-beraten.de gehört zur Müller & Kollegen UG und wurde 2014 vom Geschäftsführer Mario Müller gegründet. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 20 Mitarbeiter.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren