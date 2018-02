Unterwegs in Mülheim an der Ruhr: Mit dem Bus oder zu Fuß in den März starten

Gleich zwei schöne Erlebnistouren bietet die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) am ersten März-Wochenende an: den kulinarischen Spaziergang „Saarne(r) Häubchen“ am Samstag, 3. März, und die klassische Stadtrundfahrt am Sonntag, 4. März.



Von der Saarner „Kö“, wie die Düsseldorfer Straße in Saarn umgangssprachlich gerne genannt wird, geht es während der Tour „Saarne(r) Häubchen“ über die Straßburger Allee bis zum Kloster Saarn. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren in drei Stunden Spannendes über das „Dorf Saarn“. Bei der einen oder anderen Einkehr lernt man Saarn außerdem von der kulinarischen Seite kennen. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Parkplatz an der Düsseldorfer Straße / Straßburger Allee. Tickets gibt es für 25,00 Euro pro Person.



Die klassische Stadtrundfahrt steuert sämtliche Highlights in Mülheim an der Ruhr an. Gemütlich im Bus sitzend, können Interessierte ab 11.00 Uhr beliebte Sehenswürdigkeiten der Stadt entdecken. Ob Ruhrtal, Saarn, Mausegatt-Siedlung oder Raffelberg – Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren auf dieser Tour Wissenswertes sowohl über die bewegte Geschichte der Stadt als auch über die aktuellen Pläne zur Stadtentwicklung.



Treffpunkt dieser zweistündigen Fahrt ist die Touristinfo im MedienHaus, Synagogenplatz 3. Die Tickets kosten 15,00 € pro Person.



Alle Tickets gibt es in der Touristinfo im MedienHaus, Synagogenplatz 3, auch ganz bequem online von zuhause über www.muelheim-tourismus.de oder – falls noch Restkarten übrig sind – für Kurzentschlossene direkt am Treffpunkt.



Tipp: Gerne stellt die MST GmbH individuelle Fahrten für Betriebsausflüge, Geschäftsbesuche oder private Anlässe zusammen. Nähere Informationen hierzu gibt Angela Christians unter Tel.: 02 08 / 9 60 96 42.

