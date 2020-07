Pressemitteilung BoxID: 809355 (Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST))

Neue Tageskreuzfahrten im August

Sonderprogramm der Weißen Flotte Mülheim

Nachdem die Tageskreuzfahrten der Weißen Flotte Mülheim an der Ruhr nun über mehrere Monate ausfallen mussten, können im August unter Berücksichtigung eines Hygienekonzeptes vier Tageskreuzfahrten im Rahmen eines Sonderprogramms angeboten werden: Eine dieser Fahrten ist Teil des ursprünglichen Jahresprogramms 2020, die anderen drei sind neu im Programm. Kleingruppen zwischen 4 und 10 Personen erhalten bei gemeinsamer Buchung der neuen Tageskreuzfahrten einen Rabatt.



Schleusenfahrt mit Kaffee und Kuchen

Sonntag, 16. August und Samstag, 29. August, 15 – 18 Uhr

Vom Stadtsteiger an der Ruhrpromenade aus geht es in Richtung Duisburg, vorbei an Schloß Styrum, durch den Rhein-Ruhr-Hafen und die Raffelbergschleuse zur Ruhrschleuse Duisburg und zurück.

Erwachsene zahlen 25,50 €, Kinder (4 - 14 Jahre) 16,50 €. Für Kleingruppen kosten die Tickets bei gemeinsamer Buchung 22 € pro Person. Im Fahrpreis enthalten: Schifffahrt, zwei Tassen Kaffee, zwei Stücke Kuchen und ein Softdrink.



Kaffeefahrt zum Kattenturm

Mittwoch, 19. August, 14 – 17 Uhr

Die schönste Art, einen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen zu genießen: Die Weiße Flotte bringt ihre Fahrgäste in drei Stunden durch das wunderschöne Ruhrtal, über den Kettwiger Stausee, bis zur historischen Ruine von Burg Luttelnau, den Kattenturm.

Tickets gibt es für Erwachsene für 19,50 €, für Kinder (4 - 14 Jahre) für 10,50 €. Im Fahrpreis enthalten: die Schifffahrt, zwei Tassen Kaffee und zwei Stücke Kuchen. Startpunkt ist der Anleger am Wasserbahnhof.



Kapitänsfrühstück auf der Ruhr

Sonntag, 23. August, 9.30 – 13.30 Uhr

Wie wäre es mit einem gemütlichen Frühstück auf der Ruhr? Mit zwei Tassen Kaffee, einem tellerfertigen Kapitänsfrühstück und einem Begrüßungsgetränk können sich die Gäste auf der Schifffahrt nach Essen-Werden ihre Bäuche vollschlagen.

Erwachsene zahlen 29,50 €, Kinder (4 - 14 Jahre) 18,50 €. Für Kleingruppen kosten die Tickets bei gemeinsamer Buchung 22 € pro Person. Die Tour startet am Anleger am Wasserbahnhof.



Tickets sind erhältlich im Schifffahrtsbüro am Wasserbahnhof und in der Mülheimer Touristinfo, Schollenstraße 1. Eine Onlinebuchung ist aktuell nicht möglich.



Alle weiteren Tageskreuzfahrten bis Ende August müssen ersatzlos ausfallen. Informationen zur Durchführung der Tageskreuzfahrten im September werden zeitnah bekannt gegeben.



Hygienemaßnahmen an Bord der Weißen Flotte

Bitte beachten Sie, dass bei Betreten und Verlassen des Schiffes sowie bei Verlassen des Sitzplatzes an Bord eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist.



Weitere Informationen zur Weißen Flotte Mülheim an der Ruhr gibt es auf weisse-flotte-muelheim.de.

