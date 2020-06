Pressemitteilung BoxID: 804160 (Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST))

MST-Erlebnistouren: Die beliebten Rundgänge starten wieder "Mülheim entdecken" macht den Anfang

Zu Fuß geht es wieder durch die Ecken und Winkel der Stadt. Nach den landesweiten Neuregelungen zur Aufhebung der Beschränkungen im Hinblick auf das Coronavirus können ab dem 27. Juni wieder öffentliche Rundgänge angeboten werden. Um die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu gewährleisten, wurde für die Durchführung ein Hygienekonzept ausgearbeitet und von den städtischen Ordnungsbehörden genehmigt. Da die Einhaltung der Maßnahmen bei den Rundfahrten und den Ruhrgebietstouren nicht gewährleistet werden kann, werden diese bis vorerst 31. Juli abgesagt.



Den Anfang macht der Allround-Mülheim-Stadtrundgang „Mülheim entdecken” am Samstag, 27. Juni, ab 11 Uhr. Bei der regelmäßigen Stadttour lernen die Teilnehmenden die schönsten Ecken der Stadt kennen und erfahren dazu Wissenswertes zur Stadtgeschichte. Im Juli startet eine neue Reihe, die in diesem Jahr im Rahmen der Erlebnistouren erstmals angeboten wird: Die „Feierabendtouren“ laden ein zum gemütlichen Abendspaziergang – für den perfekten Tagesabschluss. Am Dienstag, 7. Juli, geht es bei „Feierabend … mit Kortum und Jobs” ab 18 Uhr durch die Mülheimer Altstadt – es warten spannende Geschichten über bekannte historische Persönlichkeiten der Stadt.



Die Rundgänge finden aufgrund des aktuellen Hygienekonzepts ausschließlich im Freien statt und werden mit einer begrenzten Personenzahl von maximal 10 Personen durchgeführt. Um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, muss sich jeder Teilnehmende vorab namentlich zur Führung anmelden (Name, Adresse, Telefonnummer). Außerdem sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Gästeführung während der Zeit, in der Kontakt zu anderen Teilnehmenden besteht, zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet.



Tickets für die Stadtrundgänge sind in der Mülheimer Touristinfo, Schollenstraße 1, und online unter muelheim-tourismus.de erhältlich.

