"Im Tal der Schlotbarone"

Die Linie+ der Weißen Flotte bietet am Dienstag, 24. Juli, einen Kurzausflug ins „Tal der Schlotbarone“: Ein Gästeführer nimmt Sie mit an Bord und führt Sie auf die Spuren der Industriekönige. Startpunkt ist um 15 Uhr der Mülheimer Wasserbahnhof oder um 16 Uhr Kettwig-Unterwasser. Die Tickets sind ohne Aufpreis zum Linientarif erhältlich.



Den Sommer auf der Ruhr genießen: Die Route entspricht der einstündigen Linienfahrt vom Wasserbahnhof bis Kettwig-Unterwasser und zurück – zusätzlich ist bei dieser Fahrt ein Gästeführer mit an Bord und nimmt die Gäste mit auf eine spannende industriegeschichtliche Reise in die Zeit, als Thyssen, Stinnes und Co. das Ruhrgebiet prägten. Die Tickets erhalten Sie direkt an Bord der Weißen Flotte. Es gilt der Linientarif: 6,50 € für Erwachsene und 2,30 € für Kinder (4 bis 14 Jahre) pro Strecke.



Weitere Touren: Donnerstag, 2. August

Dienstag, 21. August

Donnerstag, 6. September



Das kostenlose Programmheft mit Fahrplänen und Infos sowie Tickets für alle Sonderfahrten gibt es online auf www.weisse-flotte-muelheim.de, in der Touristinfo im MedienHaus, Tel.: 02 08 / 960 960 und im Schifffahrtsbüro am Wasserbahnhof. Dort werden auch Charter-Anfragen gerne entgegengenommen, Tel.: 02 08 / 455 81 30.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren