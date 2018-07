Entspannt Schlemmen im Grünen

Direkt an der Ruhr unter schattigen, alten Bäumen in den Ruhranlagen empfängt der Kulinarische Treff seine Gäste, wenn zehn Speisegastronomen von Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. Juli, zahlreiche lukullische Highlights zaubern. Darüber hinaus dürfen sich die Gäste auch über musikalische Genüsse verschiedenster Bands und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen.



Von Lammfilet auf halbgetrockneten Tomaten über Ziegenfrischkäse-Pralinen bis zu Dry Aged Black Angus Bavette bieten in diesem Jahr wieder Mülheimer Spitzengastronomen vielseitige Speisekarten mit Delikatessen aus der nationalen und internationalen Küche an. Mit dabei sind Frank Schwarz Gastro Group GmbH, Hubert Imhoff (Caruso), Hüftgold Catering, die Restaurants Gummersbach, Mausefalle, Mediterran, Türkis, Zum Dömchen, Trattoria & Bistro Da Renato und das Schlosshotel Hugenpoet. Zur Abrundung gibt es frisch zubereitete Konditorei-Kunst von Café Kötter sowie ausgewählte Weine und kühle Biere von Norbert Bellenbaum Gastronomie & Catering. Für Erfrischung sorgen bunte Cocktails oder ein spritziger Gin Tonic vom Franky’s im Wasserbahnhof, während in der Lounge von Tabak Budde edle Zigarren und Champagner offeriert werden.



Passende musikalische Häppchen servieren verschiedene Live-Musiker: Das Duo musiziert mobil mit Gitarre, Kontrabass, zweistimmigem Gesang und Fuß-Percussion am Donnerstag und Sonntag Hits der letzten 60 Jahre und begeistern generationsübergreifend. Auch The Bronco Brothers sorgen Freitag und Samstag als akustisch mobile Band für fesselnde und atmosphärische Musik. Die Walking Hats aus dem Herzen des Ruhrgebiets verwöhnen am Samstag mit alten und neuen Hits in akustischen Versionen die Ohren.



Auf einer kleinen Bühne spielt am Donnerstag und Samstag Björn Patrik Pfeiffer in einer One-Man-Show Coversongs.



Freitag und Sonntag spielt Nature’s Best: Drei Sänger und Instrumentalisten, die für hochkarätige akustische Hits der vergangenen Jahrzehnte stehen, aber auch Chartsongs spielen.



Zauberer LIAR verblüfft von Freitag bis Sonntag mit trickreicher Tischzauberei. Die kleinen Schleckermäulchen dürfen sich dazu auf den MülheimPartner-Spieleparcour freuen, wo Riesenbausteine und eine Hüpfburg zum Austoben warten.



Die Gastronomiezelte sind zu den folgenden Zeiten geöffnet: Donnerstag von 16 Uhr (Eröffnung) bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 12 Uhr bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 Uhr bis 20 Uhr. Vor Ort bietet ein Fahrradparkplatz Besucherinnen und Besuchern, die umweltfreundlich anreisen, ein zusätzliches Plus.



Für alle, die mit dem Auto anreisen, hat die Tiefgarage der Sparkasse/ Berliner Platz verlängerte Parkmöglichkeiten: Donnerstag, Freitag und Samstag bis 0.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 22.00 Uhr.



Der Kulinarische Treff wird veranstaltet von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) mit freundlicher Unterstützung der MülheimPartner.



Die Speisekarte ist kostenlos in der Touristinfo im MedienHaus, Synagogenplatz 3, erhältlich sowie online unter www.muelheim-events.de.

