Turtle Beach präsentiert kabelloses PC-Gaming-Headset und PC Audio Enhancer auf der gamescom 2019

Elite Atlas Aero und Atlas Edge enthalten das neue Control Studio-Softwaresuite von Turtle Beach mitsamt dem Panoramic 3D-Audio von Waves

Turtle Beach, weltweit führende Marke für Gaming-Zubehör, präsentiert heute neue Produkte, die das Unternehmen erstmalig während der gamescom 2019 zeigen wird. Turtle Beach präsentiert dort die neuesten Zugänge zur anerkannten Atlas-Produktreihe für PCs, einschließlich des neuen Elite Atlas Aero Wireless High-Performance PC-Headsets. Es enthält die Turtle Beach Control Studio-Software und die immersive Waves Nx®-Audiotechnologie, die Stereo- und Surroundsound in eine 3D-Klangerfahrung verwandelt. Gezeigt wird zudem die von Waves für PC optimierte Fassung von Turtle Beachs exklusivem Superhuman Hearing® sowie die Waves Maxx-Suite mit perfekten Sound-Presets für Gamer und Streamer. Der Atlas Edge von Turtle Beach ist der neuer PC Audio Enhancer, der an einen USB-Port angeschlossen wird und kabelgebundenen PC-Headsets sofort regelbare Audio-Vorteile verschafft.



„Das Aero liefert ein unglaubliches Audio-Erlebnis. Wir gehen davon aus, dass es bei seiner Veröffentlichung das beste kabellose PC Gaming-Headset auf dem Markt sein wird ... Punkt!“, so Jürgen Stark, CEO, Turtle Beach. „Aero ist ein innovativer Neuzugang zu unseren vielfach ausgezeichneten Elite Premium-Headsets. Wir arbeiten mit dem GRAMMY®-ausgezeichneten Waves-Team zusammen und integrieren ihr Nx-Audio, das Surroundsound auf ein völlig neues Niveau hebt, indem es Gamern für jedes ihrer Spiele komplettes 3D-Audio liefert.“



Elite Atlas Aero Wireless PC Gaming-Headset



Ganz gleich, ob es um die Überlegenheit im Gefecht, das Streamen deines Lieblingsspiels oder um all das zu genießen, was das Internet zu bieten hat, geht: Das Elite Atlas Aero von Turtle Beach wurde für eine umfassende, kabellose PC-Audioerfahrung gebaut und bietet eine gewaltige, individualisierbare Klangwiedergabe. Das macht vor allem das Control Studio von Turtle Beach möglich – die neue Desktop-Softwaresuite mit zahlreichen Optionen zur Klanganpassung. Hinzu kommt die Waves Nx-Audiotechnologie, die Gamern eine Heimkino-artige 3D-Hörerfahrung bietet, die Waves Maxx-Klangaufwertung sowie das von Waves für PC optimierte Superhuman Hearing.



Kräftige 50mm Nanoclear™-Treiber und ein leistungsstarkes Mikrofon liefern perfekten Sound und kristallklaren Chat für eine ungestörtes Immersion. Für überragenden Tragekomfort und Stabilität kommen beim Elite Atlas Aero ein gepolstertes Metall-Kopfband und das besondere ProSpecs™-System für Brillenträger von Turtle Beach zum Einsatz, damit der auf 30 Stunden ausgelegte Akku fürs Spielen und Streamen auch genutzt werden kann.



Atlas Edge PC Audio Enhancer



Turtle Beachs Atlas Edge PC Audio Enhancer verleiht vorhandenen, kabelgebundenen Headsets am PC einen sofortigen Audiovorteil. Durch den Anschluss des Edge per USB erhält man Zugriff auf Turtle Beachs Control Studio, einschließlich des immersiven Waves Nx 3D-Audios, der Waves Maxx-Klangaufwertung, Mikrofon-Monitoring und des von Waves für den PC optimierten Superhuman Hearing™. An das Atlas Edge lässt sich über die standardisierte 3,5mm-Buchse jedes passive, kabelgebundene Gaming-Headset anschließen, und mit über 1,5m Kabellänge wird jedes PC Gaming-Setup bedient.



Weitere Informationen über Turtle Beachs Produkte und Zubehörartikel gibt es auf der Turtle Beach-Website unter www.turtlebeach.com, im Turtle Beach-Blog auf blog.turtlebeach.com sowie auf den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram.



Elite Atlas Aero und Atlas Edge können ab sofort auf www.turtlebeach.com zum empfohlenen Verkaufspreis von 149,99 € bzw. 29,99 € vorbestellt werden.

