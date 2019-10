Pressemitteilung BoxID: 771553 (MSM Digital Group GmbH)

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich - Launch-Trailer veröffentlicht

CD PROJEKT RED, Schöpfer der Witcher-Spieleserie, kündigt an, dass The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition ab sofort für Nintendo Switch erhältlich ist.



Die Complete Edition bietet über 150 Spielstunden und wird mit dem Hauptspiel und allen zusätzlichen Inhalten geliefert, die jemals veröffentlicht wurden. Dazu gehören die beiden Story-Erweiterungen Hearts of Stone und Blood & Wine sowie 16 kostenlose DLCs. Mit der Veröffentlichung für die Nintendo Switch haben Spieler erstmals die Möglichkeit, The Witcher 3 sowohl zu Hause als auch unterwegs spielen zu können.



Die The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition ist im Einzelhandel und digital im Nintendo eShop erhältlich. Neben dem Hauptspiel und den Zusatzinhalten enthält die Retail-Version eine Reihe von Extras, wie Aufkleber, eine Karte und das The Witcher-Kompendium.



The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition für Nintendo Switch kann hier bestellt werden.



The Witcher 3: Wild Hunt ist ein story-basiertes Open-World-Adventure, das in einem dunklen Fantasy-Universum angesiedelt ist. Spieler übernehmen die Rolle des Monsterjägers Geralt von Riva. Zu ihrer Verfügung stehen verschiedene Werkzeuge und Waffen: messerscharfe Schwerter, tödliche Mixturen, Armbrüste und mächtige Kampfmagie. Vor den Spielern liegt ein vom Krieg zerrütteter und von Monstern befallener Kontinent, den sie nach Belieben erkunden können, mit dem Auftrag, nach dem Kind der Prophezeiung zu suchen, einer lebenden Waffe, die die Gestalt der Welt verändern kann.



The Witcher 3: Wild Hunt ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One und mit der Complete Edition ab heute auch für Nintendo Switch erhältlich.



Weitere Informationen zu The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition für Nintendo Switch gibt es auf der offiziellen Website, Facebook und Twitter.

