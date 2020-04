Pressemitteilung BoxID: 794142 (MSM Digital Group GmbH)

Sky: Children of the Light - Ab sofort weltweit für Android erhältlich

Das rührende Social-Adventure Sky: Children of the Light ist ab sofort auf Google Play erhältlich. Somit können auch Android-Nutzer ab sofort zusammen mit 10 Millionen anderen Spielern weltweit neue Freundschaften schließen und Erinnerungen schmieden.



Eine ständig wachsende Welt erwartet Spieler, die zusammen mit ihren Liebsten Hand in Hand durch die Wolken fliegen können. In Zusammenarbeit mit anderen Spielern gilt es die verschiedenen Reiche zu erkunden und Aufgaben zu erfüllen, um das Licht zurück ins Land und die Konstellationen zurück an den Himmel zu bringen.



In Herzen von Sky: Children of the Light findet sich ein Spiel, das Wunder, Mitgefühl und Selbstlosigkeit miteinander verbindet. Durch eine ambitionierte Entwicklung und das zugängliche Gameplay lässt die Welt des Spiels eine anrührende Geschichte lebendig werden.



Flüssige Animationen und ein ausgezeichneter Soundtrack sprechen erfahrene wie auch neue Gamer an. Bis zu acht Spieler bilden online Teams, um das gewaltige Königreich zu erforschen. Sie bauen Freundschaften auf, arbeiten bei Aufgaben zusammen, drücken sich in ihren Charakteren aus, musizieren und genießen Minispiele. Nicht nur Fans finden im Spiel reichlich Nostalgie und Verzauberung.



Das von thatgamecompany, dem Team hinter den preisgekrönten Titeln Journey und Flower entwickelte Sky: Children of the Light, wurde erst kürzlich als SXSWs „Mobile Game of the Year“ und Apples „iPhone Game of the Year“ ausgezeichnet. Zudem konnte es die „Audience Awards“ der „Mobile Game Awards and Game Developers Choice Awards“ und weitere Auszeichnungen für sich verbuchen.



Über das Spiel:

In Sky: Children of the Light sind die Spieler die Children of the Light und bringen mit ihrer Ankunft Hoffnung in das Königreich – Hoffnung, dass sie die gefallenen Sterne in ihre Konstellationen zurückbringen. Nur durch das Teilen und Verbreiten des Lichts, um die untergegangenen Vorfahren und ihre Zivilisationen zu erlösen, können die Geheimnisse entdeckt und die Sterne zurückgebracht werden.



Das Königreich von Sky erwartet die Spieler mit einer Vielzahl von Features:





Im Himmel warten sieben traumartige Reiche darauf erkundet zu werden

Gleichgesinnte Spieler aus der ganzen Welt warten darauf neue Freundschaften zu knüpfen

Eine Vielzahl von Charakter-Anpassungen bieten zahlreiche Möglichkeiten der Individualisierung

In Teams mit anderen Spielern gilt es dunkle Bereiche zu erkunden, Geister zu retten und antike Schätze zu entdecken

Kerzen können an andere Spieler verschenkt werden, um Wertschätzung zu zeigen und Freundschaften wachsen zu lassen

Eine musikalische Erfahrung, bei der gemeinsame Harmonien geschaffen werden

Eine beständig wachsende Welt mit neuen Attraktionen wie saisonalen Events und der Erweiterung von Reichen





Neue Spielevents und die neue Abenteuer-Saison starten noch im April.



Sky: Children of the Light ist kostenlos im Google Play Store für Android und im App Store für iOS erhältlich.



Zudem befindet sich eine Nintendo Switch-Version in Entwicklung, die noch dieses Jahr erscheint. Weitere Informationen über tvOS, macOS, PC und weitere Konsolen folgen.

