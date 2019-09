Pressemitteilung BoxID: 767638 (MSM Digital Group GmbH)

Rückblick: SHOP LOCAL DAY 2019 verzeichnet über 70.000 Besucher

Findeling und iZettle haben vergangenen Samstag, den 14. September 2019, zum zweiten Mal zum SHOP LOCAL DAY eingeladen. Dieser Aktionstag findet jährlich für inhabergeführte Geschäfte in Deutschland statt, um die lokalen Läden in den Mittelpunkt zu stellen und auf die zahlreichen Vorteile des lokalen Shoppens für die Gesellschaft, das Stadtbild und die Attraktivität des Tourismus aufmerksam zu machen.



Insgesamt feierten am vergangenen Samstag rund 600 unabhängige Läden mit – vom Allgäu bis nach Berlin-Kreuzberg. Dabei kamen über 70.000 Besucher in den Genuss von Pop-Up-Stores, Konzerten, Rabattaktionen, Food & Drinks und weiteren Aktionen. In den vier Großstädten Hamburg, Berlin, Köln und München wurden sogar Touren geführt, um einen Blick hinter die Kulissen der Ladeninhaber zu ermöglichen.



„Wir sind begeistert, mit welch positiver Resonanz der diesjährige SHOP LOCAL DAY aufgenommen wurde! Unser Aktionstag fand besonders über Social Media großen Anklang – über Instagram unter #shoplocalday und #shoplocalday2019 haben zahlreiche Besucher ihre Eindrücke geteilt und so dazu beigetragen, unsere Botschaft zu verbreiten und damit kleinen Läden die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen.“, so Katharina Walter, die Gründerin von Findeling und Veranstalterin des SHOP LOCAL DAYs.



Der SHOP LOCAL DAY erzeugte am Samstag deutschlandweit eine Social Media-Reichweite von über sieben Millionen Impressionen. Die Läden verzeichneten im Vergleich zu üblichen Samstagen zudem verdoppelte Besucherzahlen. Die meisten teilnehmenden Shops und Besucher gab es in der Veranstalterstadt Hamburg. Dort fand im Rahmen des Aktionstages am Samstagabend ebenfalls ein Talk mit dem Thema „Die Kunst des Handel(n)s – über Vielfalt, Kreativität und den Mut zur Selbstständigkeit“ statt. Unter der Moderation von Linda Brack (Gründerin Frauenmacht) setzten sich Janine Werth (Inhaberin WERTE FREUNDE), Varena Junge (Gründerin enyway), Dr. Nikolaus Förster (Herausgeber IMPULSE Medien) sowie der Einzelhandelsexperte Andreas Feldenkirchen (Gründer retailmind) im Kreise von Machern, Kreativen und engagierten Einzelhändlern aus Hamburg mit den Herausforderungen der kleinen Läden auseinander.



Bei fehlender Einkaufsinspiration abseits des SHOP LOCAL DAYs gibt es den umfangreichen Shopping-Guide in Form der kostenlosen Findeling-App im Taschenformat.



Weitere Informationen rund um lokale Ladenliebe und den SHOP LOCAL DAY gibt es auf Facebook, dem Instagram-Kanal der jeweiligen Key-Städte, die als Hauptschauplatz des Aktionstags fungierten (Hamburg, Berlin, Köln, München) sowie der Homepage des Events.

