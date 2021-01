Perfect World Entertainment kündigt seine neue Wohltätigkeitsinitiative Perfect World Level Up an. Dieses Programm beginnt mit einer Partnerschaft mit den Boys & Girls Clubs of America, einer gemeinnützigen Organisation, die jungen Menschen – besonders jene, die Unterstützung nötig haben – dabei hilft, ihr volles Potenzial zu entfalten. Im Laufe des Jahres wird Perfect World durch Promo-Aktionen Geld sammeln. Die Mitarbeiter werden den Boys & Girls Clubs ehrenamtlich helfen und so in die Zukunft der Jugend investieren. Um das Programm zu starten, haben sich Perfect World, Cryptic Studios, ViacomCBS Consumer Products und die Boys & Girls Clubs of America zusammengeschlossen, um auf Groupees Spenden für die Jugend zu sammeln und das 11. Jubiläum von Star Trek Online zu feiern.



„Wir sind stolz, dieses Jahr die Partnerschaft zwischen Perfect World Level Up und die Boys & Girls Clubs of America anzukündigen, mit der wir in zukünftige Generationen investieren“, sagt Yoon Im, CEO von Perfect World Entertainment. „Angesichts der Erfolge unserer vergangenen Spendenaktionen, die zusammen über 350.000 $ an Spenden gebracht haben, ergibt es absolut Sinn, ein offizielles Wohltätigkeitsprogramm zu haben, das diese positive Arbeit fortsetzt und Partnerschaften mit Organisationen wie den Boys & Girls Clubs of America, die nach einer besseren Welt streben, eingeht.“



„Wir freuen uns, Perfect World Level Up als neuen Partner zu haben, der sich für die 4,6 Millionen Kinder in Amerika einsetzt, die uns am meisten brauchen“, so Chad Royal-Pascoe, National Vice President, Corporate & Cause Partnerships, Boys & Girls Clubs of America. „Wir bedanken uns bei Perfect World Level Up für die Gelegenheit, die Boys & Girls Clubs und unsere Unterstützung von Kindern, Familien und Gemeinschaften besonders in diesen Krisenzeiten bekannter zu machen. Von Kampagnen für einen guten Zweck über Spenden durch Mitarbeiter bis hin zu Freiwilligenarbeit, dieser Einsatz hilft uns dabei, junge Leute zu inspirieren ihr volles Potenzial zu entfalten.“



„Als jemand, der selbst früher bei den Boys & Girls Clubs war, freut mich diese Partnerschaft und die Spendenaktion von Star Trek Online ganz besonders“, sagt Andre Emerson, Executive Producer von Star Trek Online. „Ich war als Kind Clubmitglied und es war eine großartige Erfahrung, die mein Leben nachhaltig beeinflusst hat. Es ist eine Ehre, dass wir nun mit dem Team von Star Trek Online etwas an diese Organisation zurückgeben können.“



Ab sofort und noch bis zum 7. Februar können Spieler von Star Trek Online die Webseite von Groupees besuchen, um Gegenstände für das Spiel zu erwerben und damit die Generation der zukünftigen Spieler zu unterstützen. Der gesamte Erlös von Perfect World und Cryptic Studios geht an die Boys & Girls Clubs of America.



Es folgt eine Liste der für Star Trek Online erhältlichen Pakete. Die Promoaktion besteht aus zwei Stufen zu jeweils 2 und 10 USD (Hinweis: Elektronische Bezahloptionen sind global; internationale Kunden haben die Möglichkeit, in ihrer eigenen Währung zu bezahlen, es gelten dann die aktuellen Wechselkurse). Einige Gegenstände sind nur in begrenzter Auflage verfügbar und könnten ausverkauft sein.



Star Trek Online

Erhältlich auf allen Plattformen (Steam, Epic Games Store, Xbox One, PlayStation 4)





Stufe 1 – 2,00 USD



Gegenstände:



Schwarzer-Alarm-Tribble

Titel: Wohltätig









Stufe 2 – 10,00 USD



Dreadnought-Führungskreuzer-Paket



Dieses Paket enthält das Goldene Tech-Upgrade anstatt der Schlüssel





1 Goldenes Tech-Upgrade

1 Flottenschiffsmodul

Spieler, die diese Stufe erwerben, erhalten automatisch alle Gegenstände von Stufe 1









Außerdem können Spieler auch auf der Perfect World Level Up Boys & Girls Clubs Webseite direkt spenden. Jeder, der bis zum 7. Februar 100 $ oder mehr spendet, nimmt an einer Verlosung teil, bei der man das Premium-Paket Legendäre Raumschiffe – 10. Jubiläum für Star Trek Online sowie einen Gutschein über 250 $ bei SteelSeries gewinnen kann. Dieses begehrte Paket wurde letztes Jahr anlässlich des 10. Jubiläum des Spiels veröffentlicht und enthält über 20 Schiffe sowie Kostüme, Schiffsplätze, Hauptschlüssel und andere Gegenstände (Weitere Infos gibt es hier). Fünf zufällige Gewinner werden ausgewählt, die bis zum 11. Februar benachrichtigt werden.



Star Trek Online ist ein kostenloses Massively-Multiplayer-Onlinespiel, in dem Spieler das Universum von Star Trek erkunden können. Spieler können ihr eigenes Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs bestreiten, als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs verteidigen, als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wiederaufbauen oder als Jem'Hadar gefährliche Missionen für das Dominion durchführen. Captains können außerdem berühmte Orte aus dem Universum von Star Trek besuchen, Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen und mit anderen Spielern in ihren eigenen Raumschiffen kämpfen. Star Trek Online ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.



Weitere Informationen zu Star Trek Online gibt es auf playstartrekonline.de.

