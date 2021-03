In weniger als einem Monat nach der Veröffentlichung wurden mehr als eine Millionen Einheiten weltweit von LITTLE NIGHTMARES II verkauft. Damit ist es der erste von BANDAI NAMCO Entertainment Europe entwickelte Titel, dem dies in diesem Zeitraum gelungen ist. Dies bedeutet auch, dass das Little-Nightmares-Franchise nun mehr als fünf Millionen SpielerInnen erreicht hat - ein sehr wichtiger Meilenstein für dieses westlich geführte Franchise.



Den Trailer gibt es hier:

https://youtu.be/bwhVZrh_KBM



Entwickelt von Tarsier Studios, erschien LITTLE NIGHTMARES II am 11. Februar 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia sowie für PC. Das Spiel wird über ein Upgrade später in diesem Jahr auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S optimiert. LITTLE NIGHTMARES II wurde von Medien und SpielerInnen gleichermaßen gelobt.



Die Little-Nightmares-Reihe hat mit zwei Hauptspielen, dem Mobile-Game Very Little Nightmares (Android und iOS) und einem digitalen Comicbuch, das zusammen mit Plastiek (Android und iOS) entwickelt wurde, ein kontinuierliches Wachstum erlebt. BANDAI NAMCO Entertainment Europe investiert in die Fortsetzung dieses Wachstums, sowohl mit Spielen als auch mit anderen Unterhaltungsinhalten, um den dauerhaften Erfolg des Franchises zu gewährleisten.



Assets gibt es hier:

http://msm.download/LN2_1Million



Weitere Informationen zu diesem und allen anderen Titel von BANDAI NAMCO Entertainment sind hier zu finden: https://de.bandainamcoent.eu/

(lifePR) (