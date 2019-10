Pressemitteilung BoxID: 773651 (MSM Digital Group GmbH)

Journey For Elysium: VR-Reise durch die Unterwelt beginnt morgen

Die beschwerliche Reise durch die mystische Unterwelt hin zur Erlösung beginnt morgen

Publisher Cronos Interactive und Entwickler Mantis Games geben bekannt, dass das preisgekrönte VR-Spiel Journey For Elysium ab morgen über Steam erhältlich ist. Weiterhin wird das von der griechischen Mythologie inspirierte VR-Abenteuer für einen Preis von 19,99 Euro auf allen Oculus Rift VR Systemen und HTC Vive erhältlich sein. Ein Sonderrabatt von 15% ist für eine Woche nach dem Launch exklusiv auf Steam verfügbar.



Den Launchtrailer gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/rt28jyxIJiI



Journey For Elysium ist ein erzählungsbasiertes VR-Spiel, in dem SpielerInnen in die Rolle eines namenlosen Helden schlüpfen, der gestorben und in der Unterwelt gefangen ist. Um das Elysium und somit die Erlösung zu erreichen, muss der geheimnisvolle Reisende seinen Verstand und seine Fertigkeiten in einer Reihe komplexer werdender Herausforderungen und Wendungen unter Beweis stellen. Je weiter er kommt, desto mehr erfährt er über seine Vergangenheit, in der von der antiken griechischen Mythologie inspirierten Welt. Weitere Informationen zu Journey For Elysium gibt es auf den Twitter-Accounts von @CronosInteractv und @Mantis_GamesBE, auf der Steam-Seite oder auf der offiziellen Homepage. Eine Reihe von Entwicklertagebüchern, die mehr Hintergründe zur Entstehung des Spiels verraten, gibt es auf YouTube.



Über Cronos Interactive



Cronos Interactive ist der unabhängige Videospiel-Publisher der führenden, belgischen Technologiegruppe Cronos und wurde gegründet, um lokalen Entwicklern eine Plattform zu bieten, mittels derer ihre Projekte weltweit Aufmerksamkeit erhalten können. Seit 2017 hat das Unternehmen vielseitig in die lokale, interaktive Unterhaltungsindustrie investiert und leitet nun diverse vielversprechende Studios, wie Mantis Games, Not A Company und die belgische Videospielmesse 1UP. Hoverloop, Journey for Elysium und Trifox sind die ersten zwei Projekte, die sich derzeit unter der Aufsicht von Cronos Interactive in der Entwicklung befinden. https://cronos-interactive.be/



Über Mantis Games



Das in Gent, Belgien, ansässige und unabhängige Spielestudio Mantis wurde im Jahr 2018 gegründet. Mit Fokus auf VR, AR und weitere aufstrebende Technologien engagiert sich Mantis in der Entwicklung von Spielen, die bedeutungsvoll, bemerkenswert und vor allem unterhaltsam sind. https://mantis.games/

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (