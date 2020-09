Zur Feier des free-to-play-Starts von Rocket League kündigt Epic Games ein spezielles “Llama-Rama”-Crossover-Event für Fortnite an. Die Festivitäten beinhalten ein Konzert eines Rocket League-Fan-Favoriten und einige besondere in-game Belohnungen für beide Spiele.



Fortnite Presents: Spotlights – DJ Slushii

Epic Games gibt heute bekannt, dass der Rocket League-Fan-Favorit DJ Slushii die Fortnite Presents Spotlight-Serie mit einem Auftritt im Party-Royale-Modus beenden wird. Egal, ob die Spieler Radio Yonder im Spiel einschalten oder bereits Rocket League spielen, sie werden seinen in-game-Track "LUV U NEED U" sofort erkennen.



DJ Slushii tritt am Samstag, den 26. September um 23:00 Uhr deutscher Zeit live in Party Royale auf. Die Wiederholungen sind für den 27. September um 05.00 Uhr nachts deutscher Zeit und 19.00 Uhr deutscher Zeit geplant.



Besondere Rocket League und Fortnite Belohnungen

Zeitgleich zu dem Event wird es auch passende "Llama Rama Challenges" in Fortnite und Rocket League geben. So können Spieler von Rocket League spezielle Fortnite-Gegenstände im Spiel erhalten, wenn sie Herausforderungen absolvieren. Ebenso können Spieler von Fortnite im Rahmen derselben Challenges Gegenstände zum Thema Rocket League erhalten.



Weitere Einzelheiten zu diesen Herausforderungen und wie Spieler die Belohnungen in Anspruch nehmen können, gibt es auf fortnite.com.

