Der Nexus War beginnt in Fortnite Kapitel 2 - Saison 4

Mit Fortnite Kapitel 2 – Saison 4, Nexus War, schwebt eine Gefahr für die Realität selbst über der Insel. Spieler können ab sofort in die neue Saison starten und zusammen mit den Marvel-Legenden gegen Planetenfresser Galactus antreten.



Nachdem die Insel und die Welt von Marvel miteinander kollidiert sind, können Spieler nun auf mächtige Fähigkeiten zurückgreifen. Im Kampf können sie so Superkräfte benutzen wie Doctor Dooms Arkanhandschuhe, Groots Dornenschild, Silver Surfers Board und viele weitere, die im Laufe der Saison noch erscheinen werden.



Neben der neuen Superkräfte können Spieler auch auf das Stark Industries-Energiegewehr zurückgreifen, das frisch aus dem Stark-Labor kommt und deren Vorteile davon abhängen, wie gezielt wird. Ausgestattet mit neuen Waffen und Fähigkeiten können Spieler neue und bald verfügbare Schauplätze erkunden, wie zum Beispiel Dooms Domain und den Sentinel-Friedhof.



Mit der neuen Saison kommt der Kapitel 2 – Saison 4 Battle Pass mit 100 freischaltbaren Belohnungen und einer Vielzahl an Outfits der Marvel Helden und Bösewichten: Thor, Iron Man, Storm, Doctor Doom, She-Hulk, Mystique, Groot und Wolverine. Spieler können die besonderen Aufträge der Marvel-Legenden erfüllen, um ihr integriertes Erweckt-Emote freizuschalten und den wahren Helden oder Bösewicht zu enttarnen.



Weitere Informationen gibt es auf www.fortnite.com.

