Pressemitteilung BoxID: 773081 (MSM Digital Group GmbH)

CCP Games & Hadean zeigen im November das nächste EVE Aether Wars in der O2 Arena in London

Erlebe den nächsten Schritt in der Evolution der MMO-Weltraumgefechte mit tausenden Spielern

CCP Games, Entwickler des einzigartigen, spielerbestimmten Weltraum-MMOs EVE Online – führt am 23. November die nächste Version von EVE Aether Wars vor, seiner Technologiepartnerschaft mit dem in London ansässigen Startup Hadean.



Die Technologiedemo findet live während EVE London statt, dem großen Finale der epischen Invasion Tour, in der O2 Arena. Weitere Details werden im Laufe des Tages direkt von der Bühne der EVE Vegas aus bekannt gegeben, der weltgrößten EVE Online Spieler-Convention, die auf CCPs offiziellem Twitch-Kanal live gestreamt wird: www.twitch.tv/ccp



EVE Aether Wars ist eine Forschungs- und Entwicklungsinitiative zur Erweiterung der Grenzen großangelegter Multiplayer-Erfahrungen sowie zur Erforschung der Möglichkeiten des Cloud Gaming. Früher in diesem Jahr haben CCP Games und Hadean die erste EVE Aether Wars-Technologiedemo enthüllt, die während der GDC19 lief – mit 14.274 verbundenen Clients in einer einzigen Instanz einer Spielwelt mit mehreren Regionen. Während der Gamescom 2019 konnte man eine Gameplay-Demo sehen, die von einem siebenköpfigen Team bei CCP Games in nur acht Wochen erstellt wurde – und in die 4.369 Spieler aus 88 Ländern einloggten.



„Wir freuen uns, für EVE Aether Wars die fortwährende Unterstützung von CCP Games zu haben“, so Craig Beddis, CEO bei Hadean. „Wir wollten der Welt zeigen, dass unsere Aether Engine-Technologie auch unter einer nie dagewesenen Last problemfrei funktioniert – und dabei einzigartige und spannende Spielerfahrungen liefert, die nur mit ihr möglich sind. Und das haben wir. Doch das war nicht das Ende. Wir haben ein Weltklasse-Team aus Software-Ingenieuren bei Hadean, die mit CCP arbeiten und EVE Aether Wars entwickeln – und wir können es kaum abwarten, die nächste Phase vorzustellen!“



„Wir möchten erneut auf den Erfolg unserer Anstrengungen gemeinsam mit Hadean an EVE Aether Wars aufbauen und diese Technologie weiter voranbringen“, so Hilmar V. Pétursson, CEO von CCP Games. „Durch den Einsatz dieser Technologie erproben wir die Grenzen der virtuellen Welten, die wir schaffen. Wir eröffnen neue Möglichkeiten für Entwickler, für die Industrie und natürlich auch für die Spieler selbst. Wir möchten den nächsten Schritt in unserer vielversprechenden Partnerschaft alsbald möglich vollführen und die Grenzen dessen erweitern, was beim Multiplayer-Gaming im großen Stil möglich ist.“



Die EVE Online-Community hält derzeit den Guinness-Weltrekord für die „meisten simultan in einem einzigen Multiplayer-PvP-Videospiel-Gefecht gegeneinander antretenden Spieler“ mit 6.142 Spielern am 23. Januar 2018. CCP Games und Hadean wollen diesen Weltrekord gemeinsam während EVE London brechen und die Grenzen virtueller Welten in einem epischen, riesigen Flottengefecht sprengen.



Diesmal haben CCP Games und Hadean sich Steam und PlayFab als Partner ausgesucht, um bestmögliche Spielerfahrungen zu gewährleisten. Vorabregistrierte Spieler werden zur Teilnahme an ausgewählten Alphatests im Vorfeld der Demo am 23. November eingeladen.



Um teilzunehmen, können sich Spieler bei einem Besuch von EVE Aether Wars auf Steam vorregistrieren:

https://store.steampowered.com/app/1165670/



Weitere Informationen über CCP Games und das EVE-Universum gibt es unter www.ccpgames.com/products.



Über EVE Online®

EVE Online (PC/Mac) ist ein fesselndes, von der Community bestimmtes Weltraum-MMO, in dem die Spieler eine Vielzahl von Raumschiffen bauen und steuern – und mit ihnen kostenlos gewaltige Sonnensysteme durchqueren. Aus zahlreichen Möglichkeiten wählen sie ihren eigenen Weg mit endlosen Optionen, erleben die Erforschung des Weltraums, gewaltige PvP- und PvE-Gefechte, Bergbau, Industrie sowie ein ausgefeiltes Wirtschaftssystem in einer beständig wachsenden Sandbox. EVE ist ein faszinierendes Spiel, in dem Hunderttausende Spieler Reichtum, Macht, Ruhm und Abenteuer suchen und dabei in einem gewaltigen, ständig wachsenden Universum ihr Schicksal bestimmen. Weitere Informationen gibt es auf www.eveonline.com.



Über CCP

CCP ist ein führender, unabhängiger Spieleentwickler, der schon vielfach für seine Leistungen im künstlerischen und technologischen Bereich sowie beim Spieldesign ausgezeichnet wurde, das sich entwickelnde Verhaltensmuster bietet und den Spielern eindrucksvolle Mittel für ihren Selbstausdruck stellt. Mit dem Start von EVE Online im Mai 2003 hat sich CCP als eines der innovativsten Unternehmen bei den MM-Spielen etabliert, wurde mit zahlreichen Auszeichnungen versehen und von Kritikern weltweit anerkannt. Das in 1997 mit dem Ziel, Grenzen zu erweitern und neue Grundlagen zu schaffen, gegründete Unternehmen CCP verfolgt das Ziel, virtuelle Welten zu schaffen, die bedeutungsvoller sind als das echte Leben. CCP hat seine Unternehmenszentrale in Reykjavik, Island, und betreibt weitere Studios in London und Shanghai. Weitere Informationen gibt es auf www.ccpgames.com.



Über Hadean

Hadean wurde in 2015 als Deep Tech-Startup in London gegründet. Als Entwickler von HadeanOS, des einzigen Cloud First-Betriebssystems der Welt, definiert Hadean den Einsatz von Computern bei Grenzanwendungen für Forschungsinstitute, AAA Gaming-Studios und Finanzdienste neu und ermöglicht es Entwicklern, gewaltige, verteilte Echtzeit-Anwendungen zu schreiben und zu skalieren. Aether Engine ist Hadeans fortschrittliche, verteilte Simulationsengine, für die HadeanOS zum Einsatz kommt, um Spielen und Simulationen bisher unbekannter Präzision und Größe die nötige Rechenleistung zu bieten. Weitere Informationen stehen auf hadean.com bereit.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (