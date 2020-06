Pressemitteilung BoxID: 804507 (Moventum S.C.A)

Rebound der Wirtschaft nimmt weltweit weiter Fahrt auf

.





Der weltweite Rebound der Wirtschaft nimmt ungeachtet der Angst vor einer zweiten Corona-Virus-Welle weiter Fahrt auf.

USA: Die Daten zum US-Einzelhandel überraschen positiv. Die Umsätze zogen im Mai gegenüber dem Vormonat um 17,7 Prozent an, was deutlich über den Analystenerwartungen lag.

Positiv auch die Entwicklung beim Empire-State-Index und Philly-Fed-Index. Beide ziehen deutlich an, was für ein verbessertes Geschäftsklima beziehungsweise eine Belebung der Geschäftslage steht.

Europa: Auch hier steigen die Konjunkturerwartungen (ZEW-Index) wieder an.

Der europäische Aktienmarkt zeigt die beste Wertentwicklung, gefolgt von den USA und Japan.

Europa und US Small Caps schneiden besser als Large Caps ab.

In beiden Regionen weisen Growth-Aktien die bessere Wertentwicklung auf.





Mehr unter www.moventum.de/downloads

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (