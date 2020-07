Pressemitteilung BoxID: 805597 (Moventum S.C.A)

Die Hoffnung auf eine „V“-förmige Erholung schwindet angesichts steigender Corona-Virus-Infektionen in den USA und abermaliger Lockdown-Maßnahmen.

USA: Derweil reflektiert die Datenlage interessanterweise eher eine Stabilisierung der Wirtschaft. Dienstleistungssektor, verabeitendes Gewerbe als auch der Konsum entwickeln sich positiv.

Europa/Deutschland: Der Ifo-Geschäftsklimaindex steigt stärker als erwartet, vor allem der Bereich Geschäftserwartungen verzeichnet einen deutlichen Anstieg.

Eurozone: Der Einkaufsmanagerindex zeigt ebenfalls eine positive Tendenz.

Aktienmarkt: In dem schwachen Marktumfeld liegt Japan vor den USA gefolgt von Europa. Die EM sind in Summe negativ, entwickeln sich jedoch besser als die Industriestaaten.

Growth-Aktien performen in den USA und in Europa besser als Value.

Auf Sektorebene zeigten in den USA und in Europa IT und zyklischer Konsum in dieser Woche die geringsten Verluste.





