Schönste Weinsicht der Mosel 2020 bietet sich in Lieser

Der Ausblick von der Hambuchhütte ins Moseltal bei Lieser erhält in der Online-Abstimmung die meisten Stimmen im Weinanbaugebiet Mosel.



Große Freude in Lieser bei Bernkastel-Kues: Mit dem Ausblick von der Hambuchhütte ins Moseltal hat die Weinbaugemeinde die online-Abstimmung um die Schönste Weinsicht 2020 im Weinbaugebiet Mosel gewonnen. Lieser setzte sich damit gegen die Mitbewerber aus Hatzenport, Ediger-Eller/Bremm, Klüsserath und dem Ruwertal durch. Nach dem Blick auf den Wiltinger Saarbogen im Jahr 2012 und dem Panoramablick auf die Moselschleife zwischen Leiwen und Trittenheim im Jahr 2016 ist der Aussichtspunkt bei Lieser die dritte Stelle im Weinanbaugebiet Mosel, die sich mit dem Titel "Schönste Weinsicht" schmücken darf.



Der Wettbewerb ist ein Projekt des Deutschen Weininstituts in Zusammenarbeit mit den Gebietsweinwerbungen der 13 deutschen Weinanbaugebiete. „Als ‚Schönste Weinsicht‘ werden Aussichtspunkte ausgezeichnet, die eindrucksvolle Ausblicke in die deutschen Weinkulturlandschaften garantieren und zudem auch gut für Wanderer oder per Rad zu erreichen sind. Mit ihnen werden neue weintouristische Ziele in den Anbaugebieten geschaffen, die zu einem Besuch der Weinregionen und zum Genuss der Weine dort einladen, wo sie wachsen“, erklärte DWI-Geschäftsführerin Monika Reule. Aus dem Anbaugebiet Mosel standen fünf Vorschläge zur Auswahl, die im vergangenen Herbst von der Gebietsweinwerbung Mosel aus rund 20 Vorschlägen ausgewählt worden waren. Mehr als 10.000 Personen haben nach Angaben des Deutschen Weininstituts in der Zeit vom 10. Februar bis zum 15. März in einer öffentlichen Online-Abstimmung auf der Homepage des DWI die „Schönsten Weinsichten 2020“ in den deutschen Weinregionen gewählt. Die 13 Aussichtspunkte werden im Laufe des Jahres vor Ort jeweils mit einer gut sichtbaren Stele des Mainzer Künstlers Ulrich Schreiber als „Schönste Weinsicht 2020“ gekennzeichnet und offiziell eingeweiht.



Mehr Infos unter https://www.weinland-mosel.de/de/aktuelles/show/schoenste-weinsicht-2020-bietet-sich-in-lieser/

