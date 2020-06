Pressemitteilung BoxID: 803059 (Mosellandtouristik GmbH)

Neuerscheinung Wanderkarte Moselregion Traben-Trarbach Kröv

Eine Fülle von Wanderwegen machen die Moselregion Traben-Trarbach Kröv zu einem Paradies für Wanderer, die eine gemütliche Route zurücklegen möchten, oder auch für anspruchsvolle Wanderungen geeignete Strecken mit atemberaubenden Aussichtspunkten inmitten der Weinberge suchen.



Die neue Wanderkarte des Eifelvereins zeigt im Maßstab 1:25000 alle örtlichen und regionalen Wanderwege sowie Seitensprünge und Moselsteig-Etappen in der Moselregion Traben-Trarbach Kröv. Für Wanderer besonders interessante Punkte wie Wanderparkplatz, Gastronomie und Aussichtspunkte sind mit Piktogrammen hervorgehoben. Eine Kurzbeschreibung mit Höhenprofil von sieben Seitensprünge und drei Moselsteig-Etappen geben einen guten Überblick über die Wander-Highlights in der Moselregion Traben-Trarbach Kröv. Abgerundet wird das Kartenwerk durch ausgewählte Tourenvorschläge für leichte bis anspruchsvolle Rundwanderungen. Die Karte ist für 7,90 Euro in den örtlichen Tourist-Informationen Enkirch, Traben-Trarbach, Kröv, Kinheim und Reil, bei vielen Gastgebern und im Onlineshop des Eifelvereins auf https://www.eifelverein.de/index.php/verlag/buecher-und-karten/wanderkarten erhältlich.

