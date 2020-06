Pressemitteilung BoxID: 803058 (Mosellandtouristik GmbH)

Eröffnung "Moselsteig Seitensprung Kluckertspfad"

Für Wanderbegeisterte ist ab sofort der neue Moselsteig Seitensprung Kluckertspfad in der Region eröffnet.



Zwischen Kinheim und Wolf erstreckt sich der prädikatisierte Wanderweg, der für eine Halbtagestour gut geeignet ist, auf ca. 12 km Strecke. Mit spektakulären Aussichten sowie historischen Stätten, bietet der Weg für Natur und Kulturliebhaber spannende Abwechslung. Auf dem Rundweg erreicht man immer wieder herrliche Aussichtspunkte, von denen aus man den Blick ins Moseltal und auf Weinbergslagen schweifen lassen kann. Kulturhistorische Bauwerke, wie das Wolfer Kloster oder die Reste einer römischen Villa sind besondere Highlights dieses Weges. Lohnenswert sind Abstecher in die beschaulichen Weinorte Kinheim und Wolf. Neben moseltypischem Fachwerk eignen sich beide Orte als Rastmöglichkeiten in Gastronomie und Straußwirtschaften, um bei einem Glas Moselwein zu entspannen. Streckenverlauf und Höhenprofil unter https://aktiv.moselregion.com/de/touren/



Fakten Kluckertspfad:

• Länge: 12,1 km

• Start und Ziel: Schutzhütte Kinheim am Römerhang oder Rastplatz Kleinforst an der Kaisereiche, Traben-Trarbach/ Wolf

• Gehzeit: 3,5 Stunden

• Höhenmeter: 340m

