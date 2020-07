Pressemitteilung BoxID: 807568 (M.O.R.E. Lokalfunk Baden-Württemberg GmbH & Co. KG)

Schwaben hält zusammen - Schwaben macht Yoga zusammen!

Olympia Fitnessgroup Blaustein und DONAU 3 FM starten spannendes Yoga-Projekt für alle Schwaben.



Die Corona-Krise sorgt bei vielen Menschen in Schwaben für Anspannung. Dabei ist es gerade jetzt wichtig, einen klaren Kopf und einen fitten Geist zu haben. Um dafür zu sorgen, starten die Olympia Fitnessgroup in Blaustein und der Radiosender DONAU 3 FM ein beispielloses Projekt.



Olympia Fitness Blaustein, mit seinen Niederlassungen FTZ am Bad Blau und am Schinderwasen in Blaustein, verschenkt an alle interessierten Schwaben kostenlose Yoga- und Rückensport-Stunden. Unter professioneller Anleitung werden sowohl Neu-Einsteigern, wie auch Trainierten immer mittwochs um 15 Uhr im FTZ am Bad Blau und immer freitags um 15 Uhr am Schinderwasen Kurse angeboten.



Die Teilnehmer müssen dazu nicht Mitglied im Olympia Fitness sein! Wichtig ist nur, die Hygiene-Regeln und den Ablauf einzuhalten.



Georg Hatzichristou, geschäftsführender Inhaber der Olympia Fitnessgroup Blaustein fasst die Regeln so zusammen: „Es besteht keine Maskenpflicht im Studio, wer möchte kann aber eine tragen. Bitte vorab unbedingt telefonisch anmelden. Die Plätze sind natürlich Corona-bedingt begrenzt, deshalb ist ein Mitmachen ohne vorherige Anmeldung nicht möglich.“



DONAU 3 FM Programmleiter Marco Worms: „Wir finden, jeder Schwabe sollte sich gerade jetzt eine Entspannung gönnen. Es ist ganz toll, dass Georg Hatzichristou und sein Team, trotz, dass auch sie von Corona betroffen sind, diese Aktion starten und die Teilnahme kostenlos zur Verfügung stellen. Deshalb unterstützen wir mit all unseren Medienkanälen On Air und Online diese Aktion.“



Morningshow-Moderator und Programmleiter Andi Scheiter ergänzt: „So haben wir uns ‚Schwaben hält zusammen‘ immer vorgestellt: Findige und kreative Menschen arbeiten Hand in Hand, um Gutes für die Menschen in Schwaben zu tun. Mehr Infos erfahren die Hörer ab sofort regelmäßig bei uns im Programm und zum Nachlesen auf www.donau3fm.de . “



DONAU 3 FM ist der Lokalsender für den grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum Donau – Iller (Ulm, Neu-Ulm und die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Neu-Ulm und Günzburg). Bereits 168.000 Menschen in Ulm und Umgebung hören täglich das DONAU 3 FM Programm aus Lokalität, der meisten Musik und der größten Abwechslung.



DONAU 3 FM ist ein Programm der M.O.R.E. Lokalfunk Baden-Württemberg GmbH & Co. KG. Gesellschafter sind Burda Broadcast Media GmbH & Co. KG (50%) und Studio Gong GmbH & Co. Studiobetriebs KG (50%).

