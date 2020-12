Ulmer Lokalsender DONAU 3 FM und seine Partner stärken weiter die heimische Wirtschaft!



Der 2. Lockdown ist eine der größten Herausforderungen für die Wirtschaftsregion Donau-Iller. Viele Handwerks- und Handelsbetriebe, aber auch die Gastronomie kämpfen gegen die Folgen, viele davon um das pure Überleben.



DONAU 3 FM, schon immer Partner der Wirtschaft in der Region, hat deshalb die erfolgreiche Kampagne „Lass‘ den Klick in Deiner Stadt“ zusammen mit der IHK Ulm, Handwerkskammer Ulm, SWU, den Sparkassen aus Ulm, Neu-Ulm und Biberach, der DEHOGA, dem BHGV und vielen Gewerbevereinen und Unternehmen in der Region verlängert.



Geschäftsführer Carlheinz Gern: „In Zeiten wie diesen können und wollen wir als DAS crossmediale Medienhaus für Ulm, Bayrisch-Schwaben und Oberschwaben zeigen, welch‘ starker und verlässlicher Partner wir für die Wirtschaft sind.“



DONAU 3 FM Programmleiter und Morningshow-Moderator Andi Scheiter: „Es war bisher eine unglaublich erfolgreiche Aktion! Die Vorteile liegen ja auf der Hand: Kunden die lokal einkaufen, haben die Chance wertvolle Einkaufsgutscheine für zahlreiche Gewerbevereine und Händler im Sendegebiet zu gewinnen. Dazu muss nur ein Geschäft mit Aktionssticker ausgewählt, dort eingekauft und sich dann per QR-Code auf www.donau3fm.de angemeldet werden. Außerdem stellen wir täglich Händler, Handwerker und Unternehmen aus der Region mit ihren vielfältigen Angeboten und Waren vor und geben ihnen somit bei DONAU 3 FM eine starke Plattform.“



Marco Worms ergänzt: „Wir haben von Anfang an gesagt, wir sehen das als Marathon für die Wirtschaft in Schwaben – nicht als Kurzsprint! Wir freuen uns, dass wir auch weiterhin neue starke Partner für die Aktion finden. Vor allem aus den Städten und Gemeinden bekommen wir unglaublich positives Feedback. Sei es das Ulmer Citymarketing, die Bibercard in Biberach, aber auch die Gewerbevereine in Ehingen, Ochsenhausen, Laichingen, jetzt auch Riedlingen und viele, viele mehr, sind als Partner an Bord. Und natürlich sind wir weiter offen für weitere Partner!“



Geschäftsführer Stephan Huber: „Auch viele unserer Kunden und Wirtschaftspartner haben unser tolles Angebotspaket genutzt und es sind einige neue Kunden dazugekommen. Auch weiterhin gilt: Jeder der möchte, kann zu einem absoluten Freundschaftspreis Spotpakete buchen und sich als Teilnehmer der Aktion im Programm von DONAU 3 FM präsentieren. Wir haben dazu ein umfangreiches Portfolio an Werbemitteln – vom Aktions-Aufkleber, über Tüten bis hin zu Plakaten - ausgearbeitet und stellen das, dank unserer Partner, kostenlos zur Verfügung.“



„Lass den Klick in Deiner Stadt“ soll noch bis mindestens 31.03.2021 der Motor sein, der der Wirtschaft wieder Rückenwind gibt. Mehr Infos dazu finden Sie unter www.donau3fm.de



DONAU 3 FM ist der Lokalsender für den grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum Donau – Iller (Ulm, Neu-Ulm und die Landkreise Alb-Donau, Biberach, Neu-Ulm und Günzburg). Bereits 194.000 Menschen in Ulm und Umgebung hören täglich das DONAU 3 FM Programm aus Lokalität, der meisten Musik und der größten Abwechslung.



DONAU 3 FM ist ein Programm der M.O.R.E. Lokalfunk Baden-Württemberg GmbH & Co. KG. Gesellschafter sind Burda Broadcast Media GmbH & Co. KG (50%) und Studio Gong GmbH & Co. Studiobetriebs KG (50%).

