„Ausgezeichneter Arbeitgeber“ darf sich ab sofort die MOOG Partnerschaftsgesellschaft Darmstadt nennen. Die Steuerberaterkammer Hessen hat der Kanzlei die erstmals ausgelobte Trophäe für besondere Mitarbeiterorientierung verliehen. Mit einer Online-Versammlung feierte das MOOG-Team die Ankunft der künstlerisch eindrucksvoll gestalteten Glasskulptur.



„Diese Auszeichnung macht uns stolz und gibt uns noch mehr Motivation, uns ständig weiter zu verbessern“, sagt MOOG-Gesellschafterin Luise Gerischer über den Preis in der Kategorie „über 50 Mitarbeiter“. Mit 14 Partnern und 125 Beschäftigten gehört MOOG zu den größten Wirtschaftskanzleien in Südhessen und Sachsen. „Die Auszeichnung bestätigt unsere Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kollegialität und Vertrauen, unsere offene Gesprächskultur und unseren kooperativen Führungsstil.“



Diesen Eindruck hatte auch die Jury von der multidisziplinär ausgerichteten Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. „Auf Bewertungsportalen im Internet bewerten die Mitarbeiter die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als sehr empfehlenswerten Arbeitgeber“, heißt es in der Begründung. „Positiv hervorgehoben werden insbesondere eine gute Work-Life-Balance, sehr gute Sozialleistungen und eine leistungsgerechte Entlohnung. Flache Hierarchien, interessante und entwicklungsförderliche Aufgaben, einen guten Team-Spirit und schöne Mitarbeiter-Events werden ebenfalls von den Mitarbeitern positiv hervorgehoben.“



Für ihre Entscheidung hatten die fünf Jurymitglieder bei den Bewerbern eine Mitarbeiterorientierung gesucht, die weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht. Dafür gab es einen Fragebogen und ein Auswahlgespräch. „Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft ist sich ihrer Mitverantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst und fühlt sich der Gemeinschaft gegenüber verpflichtet“, bilanziert die Jury. „Gleiches gilt gegenüber den eigenen Mitarbeitern. Durch flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitangebote werden Familie und Beruf für alle vereinbar.“ Mit zehn Auszubildenden liege die Kanzlei zudem über dem Branchenschnitt. Lobend erwähnt die Jury auch das vielfältige soziale Engagement sowie den „beispielhaften Einsatz im Rahmen des Ausbildungsmarketings, etwa durch Schulpartnerschaften und die fachliche Unterstützung der zuständigen Berufsschule“.



„Wirtschaftskanzleien sind attraktive Arbeitgeber“



Alle vier Preisträger in den Kategorien „bis 10 Mitarbeiter“, „11-50 Mitarbeiter“ und „über 50 Mitarbeiter“ können sich mit der Auszeichnung und dem dazugehörigen Logo als attraktiver Arbeitgeber positionieren. „Der Wettbewerb war für uns als Steuerberaterkammer etwas ganz Neues und bundesweit der erste seiner Art – umso mehr freut uns der große Zuspruch“, sagt Hartmut Ruppricht, Vizepräsident der Steuerberaterkammer Hessen. „Kanzleien aller Größen haben sich beworben. Und alle hätten einen Preis verdient!“ Für Luise Gerischer macht das Ergebnis deutlich: „Wirtschaftskanzleien sind attraktive Arbeitgeber.“



Die Gewinner sollen auch Vorbild sein. Ursprünglich sollten sie im Rahmen des jährlichen Kammertags geehrt und ihre ausgezeichnete Arbeit den Mitgliedern als „Best Practice“-Beispiele vorgestellt werden. Wegen der Pandemie musste die Versammlung jedoch ausfallen. Die Preisträger bekamen ihre Auszeichnung auf dem Postweg.

