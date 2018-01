Mövenpick Hotels & Resorts steigt in den irakischen Hotelmarkt ein

Mövenpick Hotels & Resorts eröffnet in den nächsten Wochen ein 5-Sterne Hotel in der irakischen Hafenstadt Basra und investiert damit in Iraks bedeutendes Wirtschaftszentrum und regionalem Hub für Öl- und Gasproduktion.



Das internationale Hotelunternehmen mit Schweizer Wurzeln unterzeichnete mit Akeel Ibraheem Al-Khalidy, Vorsitzender der South Group Cooperation und Vorsitzender des Komittees für wirtschaftliche Entwicklung und Investition, den Vertrag für das Management des Mövenpick Hotel Basra mit seinen 152 Zimmern.



Das Hotel punktet unter anderem mit seiner zentralen Lage: Im Zentrum von Basra, mitten im Geschäftsviertel Al Baradi’yah, und nur 25 Kilometer westlich vom Basra International Airport entfernt.



„Basra gehört zu den rasant wachsenden Wirtschaftsstandorten im Nahen Osten. Der Irak ist ein wichtiger Ölproduzent und die Infrastruktur wird gerade rapide ausgebaut, also der perfekte Zeitpunkt für Mövenpick sich hier zu positionieren”, kommentiert Olivier Chavy, President & CEO, Mövenpick Hotels & Resorts.



„Rund 90 Prozent der Hotelgäste kommen aus dem Wirtschaftssektor, eine gute Voraussetzung für unser geplantes Hotel. Die Nachfrage entsteht durch die vielen Öl- und Gas- sowie Transportunternehmen in Basra, zu denen auch multinationale Energiefirmen gehören.”



Den Wünschen der Geschäftsreisenden, ob regional oder international, wird das Mövenpick Hotel Basra mit modernen Zimmern und Suiten sowie weiteren Annehmlichkeiten entsprechen. Gäste können in zwei verschiedenen Restaurants speisen und in der Executive-Lounge oder Lobby Lounge bei einem Drink entspannen.



Für Konferenzen und Veranstaltungen steht ein 700 Quadratmeter großer Ballsaal, eine multi-funktionale Halle und ein Konferenzraum zur Verfügung. Für die Freizeitgestaltung können Indoor-Schwimmbad, Fitnesscenter, SPA und Schönheitssalon sowie der hoteleigene Einkaufsbereich genutzt werden.



Akeel Ibraheem Al-Khalidy ergänzt: „Unser Angebot richtet sich sowohl an Zehntausende von ausländischen Mitarbeitern und Geschäftsleuten, die täglich nach Basra pendeln, sowie an Tausende Ortsansässige. Ob für hochwertige Übernachtung, für Meetings, zum Diner oder für die Nutzung der Freizeiteinrichtungen – das neue Mövenpick Hotel Basra setzt neue Hotelstandards in der florierenden Region Iraks.”

Mövenpick Hotels & Resorts AG

Mövenpick Hotels & Resorts ist eine internationale Hotelgruppe im gehobenen Segment mit über 16.000 Mitarbeitern und betreibt derzeit 83 Hotels und Resorts sowie Nilfahrtschiffe in 24 Ländern. Um die 40 Projekte befinden sich in der Planung oder Voreröffnung, so in Kuredhivaru (Malediven), Den Haag (Niederlande) und Basel (Schweiz). Die Unternehmensstrategie sieht die Expansion in den Kernmärkten Europa, Afrika, im Nahen Osten und Asien vor.



Mit Sitz in der Zentralschweiz (Baar), ist Mövenpick Hotels & Resorts auf Geschäfts- und Konferenzhotels, Nil-Kreuzfahrtschiffe sowie auf Resorts mit individuellem Charakter spezialisiert. "Global denken - lokal handeln" ist das Leitmotiv für jedes Haus im Rahmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Geprägt durch ihre Schweizer Wurzeln, steht die Hotelgruppe für entgegenkommenden Service und kulinarischen Genuss - verbunden mit einer persönlichen Note. Darüber hinaus ist Mövenpick Hotels & Resorts das am meisten Green Globe zertifizierte Hotelunternehmen und dokumentiert so den Respekt für die Umwelt.



Weitere Informationen finden Sie unter www.movenpick.com/de.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren