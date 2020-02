Pressemitteilung BoxID: 785209 (MOCOPINUS GmbH & Co. KG)

Dach+Holz 2020: Premiere zahlreicher Neuentwicklungen von MOCOPINUS

Auf der Dach + Holz 2020 hat MOCOPIUS eine Vielfalt von Entwicklungen vorgestellt, die für eine designorientierte Fassaden- und Innenraumgestaltung neue Maßstäbe setzen. Der Innovationsführer im Hobelwarenbereich vermeldet mit einem Besucherrekord eine äußerst erfolgreiche Messe.



Die Messebesucher erwartete am Stand von MOCOPINUS in Halle 10 eine Präsentation von fünf Innovationen. Vor allem stand dabei das dreidimensionale, variable Fassadendesign der neuen Produktserie PINUMONT im Mittelpunkt. Die gestalterische Vielfalt für den Objektbau mit nur zwei Vollholzprofilen und das ausgeklügelte Montagekonzept machen diese ideenreiche Entwicklung schon jetzt zu einem nachgefragten Favoriten.



Zu den Neuheiten gehört auch eine ökologische Innovation für moderne Terrassen. Die Hersteller hat für den beständigen Schutz von Holzoberflächen ein wasserbasiertes Holzöl entwickelt, das lösemittelfrei ist. Für eine dauerhafte schöne Optik sind damit die neuen Terrassenprofilen X-TRA APEXLINE10 bereits appliziert.



Die Reihe der ideenreicher Designs von karbonisierten und beflammten Oberflächen für innen und außen findet zudem in den Neuheiten CARBOLINE für Fassaden, CARBORIS10, FLAM10, FLAMON10 und FLAMTEC10 eine Fortsetzung.

