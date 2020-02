Pressemitteilung BoxID: 785032 (mmp mute music promotion)

Führende unabhängige Verlagsgruppe verkündet Namensänderung und weltweite Zusammenarbeit mit Ólafur Arnalds

Die Music Sales Group, eine der weltweit führenden unabhängigen Musikverlagsgruppen, wird in Wise Music Group umbenannt. Die Namensänderung tritt ab 3. Februar 2020 in Kraft.



Das Unternehmen wird sein global erfolgreiches Netzwerk – bestehend aus über 60 Verlagskatalogen, 30 Verlagsfirmen, zwei Plattenlabels, zwei Firmen für E-Learning im Bereich Musik, einem Buchverlag und einer Konzert- und Theaterveranstaltungsfirma – unter diesem Dach weiterführen.



Robert Wise, Vorsitzender der Wise Music Group:



„Als ursprünglich hauptsächlich im Notendruck tätige Firma konzentrieren wir uns inzwischen darauf unser umfangreiches Portfolio an Copyrights aller Genres zu erweitern. Wir setzen uns enorm dafür ein, den Wert dieser Copyrights zu steigern und gleichzeitig die Entwicklung unseres eindrucksvollen Rosters an zeitgenössischen Komponisten zu fördern. Der neue Name spiegelt nicht nur die Kontinuität unserer Arbeit wider, sondern auch die Tatsache, dass in unserem familiengeführten Unternehmen zwei Generationen der Familie Wise aktiv sind, um die weitere Entwicklung der Firma zu leiten.“



Über uns



Die Wise Music Group verfügt über ein globales Netzwerk an eigenständigen Büros in London, New York, Los Angeles, Sydney, Kopenhagen, Madrid, Paris, Tokio und Berlin.



Das Unternehmen vereint unter seinem Dach so bekannte Verlagsfirmen und Kataloge wie Chester Music, G. Schirmer, Associated Music Publishers, Novello & Co, Éditions Alphonse Leduc, Première Music, Le Chant du Monde, Edition Wilhelm Hansen, Unión Musical Ediciones, Bosworth Music GmbH und Campbell Connelly.



Die Wise Music Group besitzt oder administriert fast eine halbe Millionen Copyrights – einschließlich der weltweit größten Sammlung von historischer und zeitgenössischer klassischer Musik eines Independent-Verlages – und ein umfassendes Repertoire an bekannten Songs aus den Genres Evergreens, Jazz, Reggae, Blues, Pop und Rock. Das Unternehmen vertritt fast 100 der aktuell erfolgreichsten Komponisten und Songwriter aus den Bereichen Klassik, Oper, Pop, Film, TV und Werbung.



Dazu gehören: Volker Bertelmann (Hauschka), Ólafur Arnalds, Ludovico Einaudi, Philip Glass, William Fitzsimmons, Manuel Gagneux, Joby Talbot, Igor Stravinsky, Francis Poulenc, Olivier Messiaen, Jean Sibelius, Hans Abrahamsen, Anna Thorvaldsdottir, Missy Mazzoli, Kaija Saariaho, Samuel Barber und Tan Dun.



Bosworth Music und die Wise Music Group (vormals Music Sales Group) freuen sich ihre Zusammenarbeit mit dem isländischen Komponisten Ólafur Arnalds bekanntzugeben: Der Multi-Instrumentalist hat einen weltweiten Vertrag mit dem Berliner Musikverlag unterschrieben.



Ólafur Arnalds ist einer der beliebtesten zeitgenössischen Komponisten und kombiniert auf unterschiedliche Weise Elemente von Ambient, Klassik, elektronischer Musik und Elemente von Pop und Rock. Neben seinen zahlreichen Veröffentlichungen als Solokünstler, gab es auch Kollaborationen mit u. a. Nils Frahm oder als Minimal-Electro-Duo Kiasmos mit Janus Rasmussen. Ohne seinen typischen Sound aufzugeben, erfindet sich der Komponist auf jedem Album neu. So hat er für seine letzte Veröffentlichung „re:member“ die eigens entwickelte Software Stratus verwendet, um durch die Verknüpfung zweier Pianos eine ganz eigene Klangwelt zu kreieren.



Ólafur Arnalds ist auch als Filmkomponist aktiv und wurde für seinen Score zur erfolgreichen Krimi-Drama-Serie „Broadchurch“ mit dem britischen BAFTA Television Craft Award für die beste Originalmusik ausgezeichnet.



Michael Ohst, Managing Director Bosworth Music: „Mit großem Interesse haben wir Ólafurs musikalische Entwicklung in den letzten Jahren verfolgt, und sind nun umso begeisterter, dass wir ihn jetzt auf seinem weiteren Weg begleiten und unterstützen dürfen.“



Ólafur Arnalds: “I am thrilled to be joining the Bosworth / Wise Music family’s close knit community. Their long history combined with their embracing of change within the music industry made me confident that they were the right team for me and my variety of projects.”



Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Michael Ohst michael.ohst@wisemusic.com +4930223220-0 (Berlin)



Website von Wis Music Group: www.wisemusic.com



Website von Bosworth Music: www.bosworthcreative.com



Website von Ólafur Arnalds: https://olafurarnalds.com/

