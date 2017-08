Im Garten der Pusteblumen als Spiel für Mobilgeräte erhältlich

Publisher Mixtvision hat die neue Spiele-App zum gleichnamigen Bilderbuch Im Garten der Pusteblumen für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht. Die App erhebt das Entspannen zum Spielprinzip und gemeinsam mit Anna, der kleinen Schneiderin, taucht man in eine bezaubernde Welt ein, in der die Kraft des Wünschens wiederentdeckt wird.



Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Buch von Noelia Blanco, illustriert in Bildern voller Poesie von Valeria Docampo. In sechs Kapiteln erleben die Spieler die Geschichte von Anna und ihrem Herzenswunsch. In filmisch animierten und liebevoll vertonten Szenen helfen sie ihr, dem riesigen Vogelmann seinen großen Traum vom Fliegen zu erfüllen und dabei die Hoffnung und die Wünsche in das Tal der Windmühlen zurückzubringen.



Zwischen den einzelnen Kapiteln der Geschichte machen sich die Spieler in Gestalt einer Pusteblume auf den Weg durch die hinreißend gezeichneten Landschaften des Tals der Windmühlen. Mit nur einem Fingertipp halten die Spieler die Pusteblume in der Luft und sammeln auf ihrem Flug andere Pusteblumen ein, so lange bis der Wind die Windmühlenflügel in Bewegung setzt und ein neuer Teil der Erzählung beginnt. Wenn die Geschichte zu Ende ist, kann man die Pusteblume anschließend endlos fliegen lassen - oder zumindest so lange, wie man es schafft, sie in der Luft zu halten.



Das einfache Spielprinzip in Kombination mit den entzückenden Illustrationen und der stimmigen, von Sonic Bunch komponierten Musik wirkt beinahe meditativ. Man erlebt die Leichtigkeit der schwebenden Pusteblumen und kann den Alltag mit all seinen Anforderungen für ein paar unbeschwerte Minuten ausblenden.



Im Endlos-Modus können ambitionierte Spieler außerdem auf Punktejagd gehen und durch das Sammeln möglichst vieler Pusteblumen immer neue Highscores erzielen. Für Familienfreundlichkeit sorgt die anrührende Erzählung, die man sich bedenkenlos auch mit kleinen Kindern gemeinsam ansehen kann. Die App ist werbefrei und ohne In-App-Käufe.

Im Garten der Pusteblumen wurde in Kooperation mit dem Münchner Entwicklerstudio Kazou entwickelt.



Im Garten der Pusteblumen ist zum Preis von 1,99€ für iOS im App Store, auf Google Play für Android-Geräte und auf Amazon erhältlich.



ÜBER DIE KÜNSTLERINNEN:



Valeria Docampo

Valeria Docampo findet die Inspirationen für ihre Illustrationen im Alltag: der Blick eines Hundes, das Rauschen des Regens im Herbst oder der Duft des Frühstücks. Geboren wurde sie in Buenos Aires, Argentinien, wo sie auch ihr Diplom in Grafikdesign und visueller Kommunikation machte. Heute lebt sie in Frankreich. Seit 2003 widmet sie sich ganz der Illustration für Kinderbücher. Ihre Werke erscheinen in fünf Kontinenten und sind in mehr als 20 Sprachen übersetzt worden. Ihre erfolgreichen Bilderbücher gehören zu den Herzstücken des Programms von Mixtvision.



Noelia Blanco

Noelia Blanco wurde in Buenos Aires geboren, wo sie auch Philosophie, Literatur und Musikerziehung studierte. Sie bereiste Lateinamerika und Europa und ließ sich schließlich in Lyon nieder. Heute widmet sie sich der Kinderliteratur als Autorin und Übersetzerin für Italienisch, Französisch, Englisch und Spanisch.

mixtvision Mediengesellschaft mbH

Die 2006 gegründete Mixtvision Mediengesellschaft mbH aus München ist vorrangig in den Bereichen Verlag, Digital und Film tätig. Gute Geschichten kennen keine Grenzen. Deshalb erzählt Mixtvision Geschichten für unterschiedliche Altersgruppen in Büchern, Spielen und Filmen, die bereits vielfach ausgezeichnet wurden. Im Fokus stehen dabei immer Themen, die bewegen.

