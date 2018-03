Ehrung für Top-Handelspartner von Mitsubishi

Mitsubishi Motors hat seine 30 Top-Händler mit ihren Partnern zu einem programmreichen Wochenende nach München eingeladen und geehrt. Die Ehrungen wurden von den Bereichsleitern der MMD Automobile GmbH, Jens Schulz (Vertrieb) und Peter Beck (After Sales) vorgenommen. Die Inhaber der Autohäuser wurden für herausragende Leistungen im Jahr 2017 ausgezeichnet. Hierzu zählen Verdienste in den Bereichen Gesamtentwicklung des Unternehmens, Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Kundendienst und Kundennähe, Umsatzentwicklung, Präsentation der Marke vor Ort, Engagement in der Region, Service, Ausschöpfung des Marktanteils, Ersatzteilumsatz und Marketing.



„Durch den Einsatz und die Begeisterung unserer Handelspartner für die Marke konnten wir den Absatz in Deutschland um 16 Prozent steigern. Mit dieser Ehrung möchten wir den Autohäusern für ein äußerst erfolgreiches Jahr 2017 danken. Wir freuen uns auf weiterhin vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit im Jahr 2018.", sagte Jens Schulz, Bereichsleiter Vertrieb.



Mitsubishi honorierte seine verdienstvollen Handelspartner bereits zum dritten Mal und schafft damit wieder einen Anreiz, die Zusammenarbeit weiter auszubauen.



Die Top-Handelspartner sind:

Autohaus Frascoia GmbH & Co. KG 77876 Kappelrodeck

Automobilgruppe Dirkes GmbH 50825 Köln

Auto-Neumaier GmbH 83043 Bad Aibling

Auto Gaßner 83404 Ainring

Autohaus Seitz GmbH 63785 Obernburg

Autohaus Schwalbach GmbH 65824 Schwalbach

Autohaus Buschmann 54311 Trierweiler

Brüggemann TS GmbH 40599 Düsseldorf

Autohaus am Rüsterbaum Kloos 55218 Ingelheim

Autohaus Mommerskamp GmbH 41061 Mönchengladbach

Autohaus Leiber GmbH 78576 Emmingen-Liptingen

Schmidt Automobile GmbH 91781 Weißenburg

Autohaus Berger GmbH 94544 Hofkirchen

Autohaus Maier 96132 Schlüsselfeld

Autohaus Kraban GmbH 09126 Chemnitz

Autohaus Peter GmbH 99734 Nordhausen



Autohaus Kirschstein GmbH 36251 Bad Hersfeld

AIDA Autohaus GmbH 12351 Berlin-Buckow

Auto Marhenke GmbH & Co. KG 29227 Celle

Autohaus Jörg Lessing GmbH 12683 Berlin

CSB Schimmel Automobile GmbH 13055 Berlin

Autohaus Nieß GmbH 02977 Hoyerswerda

Autohaus Nordstadt GmbH 39124 Magdeburg

Autohaus Lönnecker 17192 Waren

Autocenter Mothor GmbH 39576 Stendal

Michael Hadad Autohandel GmbH 12167 Berlin

KFZ Mayer Inh. Michael Mayer 83373 Taching am See

Auto Behrendt GmbH 59494 Soest

Evers Automobile GmbH & Co. KG 46397 Bocholt

Autohaus B & S GmbH 26160 Bad Zwischenahn

MMD Automobile GmbH

Die Mitsubishi Motors Corporation ist der älteste Automobil-Serienhersteller Japans. Bereits 1917 fertigte das Unternehmen das serienfähige Modell A in Kobe, es wurde von einem 2,8-Liter-Vierzylinder mit 35 PS angetrieben. 1921 begann die Produktion von Leichtlastwagen, 1934 entstand der erste Personenwagen mit Allradantrieb und Dieselmotor, der PX 33. Mit dem Geländewagen Pajero, dessen Wettbewerbsversion zwölf Mal die Rallye Paris Dakar gewann, hat Mitsubishi Geschichte geschrieben. Auch im On-Road-Rallyesport konnte die Marke punkten und gehört mit fünf Titeln als Rallye-Weltmeister zu den erfolgreichsten Autoherstellern dieses Wettbewerbs. Heute ist das Ziel nachhaltiger Mobilität in die Unternehmensstatuten eingebettet. Mit dem Elektrofahrzeug Mitsubishi Electric Vehicle gelang der Schritt in die E-Mobility, der Plug-in Hybrid Outlander ist das erste SUV Plug-in Hybrid mit Allradantrieb.



Die Deutschlandzentrale der MMD Automobile GmbH (MMDA), dem deutschen Importeur von Mitsubishi Fahrzeugen ist seit Dezember 2017 in Friedberg angesiedelt. Das europäische Entwicklungs- und Designzentrum von MMC ist sesshaft in Trebur.



Im Jahre 1977 begann in Rüsselsheim die Auslieferung der ersten Fahrzeuge mit den drei Diamanten im Kühlergrill. In der mittlerweile 40-jährigen Firmengeschichte von Mitsubishi Motors in Deutschland wurden insgesamt mehr als 1,7 Millionen Fahrzeuge verkauft. Heute sind rund 500.000 zugelassene Mitsubishi Modelle auf deutschen Straßen unterwegs. Die Mitsubishi Modelle werden in Deutschland von Händlern an mehr als 600 Vertriebs- und Servicestandorten vertrieben.



Seit Anfang 2014 gehört die MMD Automobile GmbH mehrheitlich zur Emil Frey Gruppe Deutschland.

