Entspannt privat

07.02.19

Dass die Malediven für Erholung pur stehen, ist kein Geheimnis. Mit der neu eröffneten Deluxe Spa Pool Villa bieten die Anantara Kihavah Maldives Villas einen exklusiven Rückzugsort zum Abschalten in ungestörter Privatsphäre. Auf insgesamt 382 Quadratmetern genießen die Gäste eine Oase der Ruhe mit einem villaeigenen Spa-Bereich, einer Badewanne im Freien sowie einer kostenfreien und uneingeschränkten Auswahl aus den vielfältigen Anantara Spa Angeboten. Von morgens bis abends verwöhnt das Spa-Team die Gäste mit Massagen, Peelings, Paarbehandlungen oder Gesichtsanwendungen zur Entspannung und Verjüngung. Ebenso können sich die Gäste gratis Meditations- und Yogastunden nur für sich in die Villa holen und in dem über 128 Quadratmeter großen Pool auf Wunsch bei privaten Wasseraerobic-Stunden trainieren. Noch vor Anreise setzt sich das Spa-Team mit den Gästen in Verbindung, um bei Ankunft optimal auf ihre Bedürfnisse vorbereitet zu sein. Erst einmal angekommen erwartet die Gäste in der Villa als Begrüßung eine erholsame Fuß- und Schultermassage, welche die Strapazen der Anreise vergessen lassen. Eine Nacht in der Deluxe Spa Pool Villa der Anantara Kihavah Maldives Villas kostet für zwei Personen ab 1.740 Euro inklusive Gourmetfrühstück und kostenlose Nutzung des Anantara Spa Angebots, buchbar für mindestens 7 Nächte. Weitere Informationen finden sich unter www.anantara.com.



Zusätzliche Entspannung verspricht das Cocoon





Medical Spa



Das im November neueröffnete Cocoon Medical Spa des Resorts bietet allen Gästen darüber hinaus ein Angebot aus Ayurvedabehandlungen und weiteren Anwendungen zur Entgiftung, Hautreinigung, Verjüngung, Gewichtsreduzierung. Ein eigenes Team stellt hier die medizinische Betreuung sicher. Die ausgebildete Krankenschwester Nur Laili bietet seit über einem Jahrzehnt ihre Expertise in den Bereichen Beauty, Wellness und Anti-Aging an. Ihr persönlicher Ansporn ist es, das Wohlbefinden der Gäste umfassend zu verbessern. "Wir bieten hochmoderne, hochwertige Behandlungen in einer luxuriösen, entspannenden Umgebung, damit die Gäste ihr bestes und lebendigstes Ich präsentieren können", sagt Nur. Hierfür erstellt das Team für den Gast einen individuellen Behandlungsplan, empfängt ihn nach einem langen Flug mit einer Vitamin-IV-Infusion, um wieder Energie zu tanken, und behandelt Narben mit Dermapen Needling, einer der wirkungsvollsten Anti-Aging-Behandlungen. Das geschulte Personal und die innovativen Behandlungen des Cocoon Medical Spa ermöglichen es den Gästen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei auf die Entspannung zu verzichten.



Über Anantara:



Seit Jahrhunderten stellen die Menschen in Thailand ein Gefäß mit Wasser vor ihre Häuser, als Erfrischung für vorbeigehende Reisende. Der Name Anantara leitet sich von einem alten Sanskrit-Wort ab und bedeutet "grenzenlos“, als Symbol für die herzliche Gastfreundschaft, die das Kernziel der Anantara Gruppe ausmacht. Vom üppigen Dschungel und einsamen Stränden bis hin zu Wüsten und Großstädten - derzeit verfügt die Gruppe über mehr als 35 Häuser in Thailand, auf den Malediven, in Indonesien, Vietnam, Sri Lanka, Oman, Portugal, China, Kambodscha, Mosambik, Sambia, Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weitere Resorts folgen in China, Malaysia, Mauritius, Tunesien, Marokko, und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. www.facebook.com/anantara Twitter und Instagram: @anantara_hotels

