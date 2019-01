Das mini.musik Konzertjahr 2019: liebgewonnene Figuren, Märchenkonzerte und eine Reise durch die Musikepochen

02.01.19

Wenn „Matze mit der blauen Tatze“ am 20. Januar 2019 in der Black Box gemeinsam mit den Münchner Kindern swingt, groovt und singt, liegen Jazz-Töne in der Luft. Vor fast genau sechs Jahren präsentierte mini.musik – Große Musik für kleine Menschen e.V. sein erstes Jazz-Kinderkonzert zum Mitsingen und Mitswingen. Hauptdarsteller Kater Matze mit der blauen Tatze hat seitdem drei weitere musikalische Abenteuer bestritten und auch die Kinderzimmer mit seinen Jazz-Hörspielen erobert. Dass seine blaue Tatze ihm nicht nur Hänselei einbringt, sondern magische Kräfte besitzt und er damit Freunde fürs Leben findet, erfahren die Münchner Familien im wieder aufgenommenen Jazz-Kinderkonzert „Matze mit der blauen Tatze“. Im weiteren Konzertprogramm 2019 setzt mini.musik e.V. auf alte Bekannte, märchenhafte und abenteuerliche Geschichten und Musik von Barock bis Klezmer.



Im Kinderkonzert „Matze mit der blauen Tatze“ kommen die kleinen Konzertgäste (3-6 Jahre) erstmals mit Jazz in Berührung. Im Jazz verschmelzen verschiedene Musikkulturen zu einer eigenen Musiksprache. Außerdem ist der Jazz eine „Musik der Freiheit“. Hier führen die Musiker vor, wie es geht, ganz ohne Noten zu spielen – zu „improvisieren“.



Beides, die Offenheit für verschiedene Musikkulturen und die Freiheit der Improvisation passen genau zum Konzept von mini.musik – Große Musik für kleine Menschen e.V.. Denn hier lernen die Kinder die Grundvoraussetzungen für das Zuhören und für das eigene Gestalten von Musik jeglicher Couleur: Begeisterung, Freude, Offenheit und den Mut, eigene Töne zu „erschaffen“.



Am 20. Januar 2019 beginnt nicht nur für Matze mit der blauen Tatze ein grooviges Abenteuer rund um die Welt, sondern auch für die kleinen Konzert-gäste, die mit ihm durch die Jazzwelt reisen und beim Mitsingen, Mitswingen und Mitschnippen gemeinsam mit den BR Klassik Moderatoren und Matze-Erfindern Uta Sailer und Alex Naumann die fesselnde Kraft des Rhythmus erspüren.



In Matzes Abenteuer kommen vielfältige Jazzstile zum Einsatz: vom Blues über Swing bis hin zum Bossa Nova. Die Jazz-Musiker zeigen, dass man nicht nur auf bekannten Jazz-Instrumenten wie Saxophon, Kontrabass, Schlagzeug und Gitarre richtig grooven kann, sondern auch auf der aus der klassischen Musik bekannten Geige.



Familienkonzerte 2019 – fünf bunte Musikprogramme warten auf die Münchner Familien



Nächstes Jahr betreten die bekannten und beliebten Figuren Matze, Baba Jaga oder Ferdinand, der Stier wieder die mini,musik Bühne. Manchen Konzertgästen sind sie schon bestens vertraut, für andere sind sie eine Neuentdeckung. Bereits Ende Januar beginnt die Konzertreise 2019 mit dem Jazz-Matze, darauf folgt im Februar das poetische Papiertheater-Konzert „Ferdinand, der Stier“. Ende Mai steht dasrussische Märchenkonzert „Im Zauberreich von Baba Jaga“ auf dem Programm. Im Herbst geht es dann auf der Gasteig-Bühne weiter mit „Auf dem Jahrmarkt“ (10.11.19) und„Barock rockt“ (8.12.19).



Wie die Konzertgäste es von mini.musik e.V. gewöhnt sind, hat der Kinderkonzert-Veranstalter wieder eine bunte Mischung aus Abenteuern, märchenhaften Geschichten, Instrumenten und Musikepochen für die Kinder zusammengestellt. Im Mittelpunkt der Sitzkissen-Konzerte steht die Musik von Barock über Klassik und Romantik bis hin zu Jazz und Klezmer – interpretiert ausschließlich von Profimusikern (u.a. Gärtnerplatztheater oder Münchner Philharmonikern) – angereichert mit Papiertheater, Tanz, fantastischen Bühnenbildern, Moderation und Schauspiel. Um die Musik mit allen Sinnen zu erleben, sind die Kinder eingeladen, sich gemeinsam mit den BR Klassik Moderatoren Uta Sailer und Alex Naumann bei verschiedenen Mitmachaktionen wie Singen, Tanzen oder Improvisieren aktiv am Konzert zu beteiligen. Am Ende des Konzerts dürfen die Kinder nach vorne kommen und die Instrumente der Profimusiker ausprobieren. Ein ganz besonderes Erlebnis!



Rückkehr nach sechs Jahren: Matze mit der blauen Tatze – Jazz-Kinderkonzert am 20. Januar 2019



Der Kater Matze ist anders als die anderen: Er hat eine blaue Tatze. Deswegen lachen ihn die anderen aus und wollen am liebsten gar nichts mit ihm zu tun haben. Matze macht das traurig. Bis er eines Tages einen Traum hat. Darin hört er eine geheimnisvolle Stimme, die ihn fortschickt. Matze soll hinaus in die Welt. Matze mit der blauen Tatze ist wild entschlossen und macht sich auf den Weg. Das lohnt sich: Unterwegs merkt Matze, dass seine blaue Tatze eine Zaubertatze ist. Mit ihrer Hilfe findet er Freunde in der ganzen Welt: Swinguru, den Bossabär, den coolen Löwen Leo Lässig und den Affen Nicolo. Und Matze stellt fest: Mit guten Freunden und ein bisschen Jazz steht einem die ganze Welt offen...



Mit Saxophon (Tom Reinbrecht), Gitarre (Alexander Naumann), Violine (Ulrich Möller-Arnsberg) Schlagzeug (Stephan Staudt) und Kontrabass (Niki Reichel) bringt mini.musik den Jazz zu ihren kleinen Musikfreunden. Uta Sailer und Alex Naumann führen als eingespieltes Moderatoren-Tean und Matze-Erfinder durch die Geschichte..



Termine Familienkonzerte 2019 im Gasteig, Black Box:





Sonntag, 20. Januar 2019 „Matze mit der blauen Tatze“ – das erste Jazz-Konzert zum Mits(w)ingen kommt zurück auf die Bühne

Sonntag, 24. März 2017„Ferdinand der Stier“ – mit dem Papiertheater Nürnberg und tierisch guter Musik

Sonntag, 26. Mai 2019 „Im Zauberreich von Baba Jaga" – das Märchen entführt die Kinder in den russischen Zauberwald

Sonntag, 10. November 2019 „Auf dem Jahrmarkt“ – bunt und schillernd, ist der mini.musik Rummelplatz mit Musik aus der ganzen Welt

Sonntag, 08. Dezember 2019 „Barock rockt“ – eine abenteuerliche Zeitreise auf den musikalischen Spuren von Bach, Händel und Vivaldi





Veranstaltungsort: Black Box, Münchner Kulturzentrum Gasteig



Vorstellungsbeginn: Um 14 Uhr und um 16 Uhr. Dauer: ca. 60 Min.



Eintrittspreis: Kinder 10,00 €, Erwachsene 15,00 €



Karten sind über München Ticket erhältlich. Entweder telefonisch: 089/ 54 81 81 81, im Internet oder an allen München Ticket-Vorverkaufsstellen.



Das beliebte Jahresabo – erhältlich bis 19.01.2019 – für die Gasteig-Reihe kostet € 45,00 (Kinder) und € 70,00 (Erwachsene).



Alle Termine, weitere Informationen und Bilder zum Programm von mini.musik – Große Musik für kleine Menschen e.V. finden Sie unter www.mini-musik.de und www.facebook.com/mini.musik.muenchen

(lifePR) (