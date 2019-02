Zweisprachige Gemeinden in Deutschland keine Seltenheit - Unser kleiner Beitrag zum Internationalen Tag der Muttersprache

21.02.19

Wussten Sie, dass mehr als 140 Gemeinden in Deutschland zweisprachige Ortstafeln haben?



In Deutschland gibt es 11.040 Gemeinden. Über 140 davon sind zweisprachig und zeigen in den Siedlungsgebieten der Friesen, Sorben und Dänen auf die jeweiligen Sprachen der dort lebenden Minderheiten.



In Niedersachsen heißt es auf Saterfriesisch Seelterlound, wenn man vom Saterland spricht. Zu den dänischen Gemeinden zählen Flensborg/Flensburg, Lyksborg/Glücksburg und Danevirke/Dannewerk. Die Gemeinden des Landkreises Nordfriesland heißen Bräist/Bredstedt, Söl/Sylt oder auch bi a Wik/Wyk auf Föhr. Und die niedersorbischen zweisprachigen Gemeinden in Brandenburg werden z.B. Grodk/Spremberg, Brjazyna/Briesen oder Slepo/Schleife genannt, hingegen die obersorbischen Namen in Sachsen Halštrowska Hola/Elsterheide oder Worklecy/Räckelwitz.



Die Übersicht dieser Gemeinden entstand letztes Jahr zum Tag der deutschen Einheit, der in Berlin gefeiert wurde. Die Ortsschilder der Gemeinden schlängelten sich durch das Festgelände zwischen Hauptbahnhof und Potsdamer Platz, entlang einer 2,5 km langen Installation des "Bands der Einheit". Bestehend aus Bodenaufklebern der typischen Ortsschildern symbolisieren sie die Diversität, die Deutschland ausmacht (siehe Pressemitteilung).



Das Minderheitensekretariat hat aus den zweisprachigen Gemeindenamen ein Plakat erstellt. Dieses kann in den Formaten A1/A2/A3 per Mail unter info@minderheitensekretariat.de in digitaler Version zum Selbstdruck angefragt werden. Für die Minderheitenorganisationen stellen wir gerne auch eine Übersicht der zweisprachigen Gemeindenamen zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns einfach, wir helfen Ihnen gern!



“Wenn wir heute von über 140 zweisprachigen Gemeindenamen in Deutschland sprechen, sind dabei noch nicht die vielen Ortsnamen berücksichtigt. Auch gibt es auf Platt weitere Orts- oder Gemeindenamen. Dies aufzuzeigen soll nur ein kleiner Beitrag zum heutigen Internationalen Tag der Muttersprache sein”, sagt Judit Šołćina, Leiterin des Minderheitensekretariats in Berlin.



Hintergrund

Heute gedenkt die UNESCO am Internationalen Tag der Muttersprache an die vielen Muttersprachen dieser Welt, und möchte somit die kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit fördern. Er wird seit dem Jahr 2000 jährlich am 21. Februar begangen.



Vor dem Hintergrund, dass gut die Hälfte aller weltweit gesprochenen Sprachen vom Aussterben bedroht ist, hat sich die UNESCO zum einen die Förderung von Sprachen als Zeichen der kulturellen Identität der Sprechenden auf die Fahnen geschrieben, zum anderen geht es ihr auch um den Fremdsprachenunterricht und Mehrsprachigkeit als Schlüssel zum gegenseitigen Verständnis und Respekt.



Der jährliche Gedenktag wird genutzt, um die Aufmerksamkeit auf Minderheitensprachen mit weniger als 10.000 Sprechern zu lenken. Vielfach werden diese Sprachen nicht mehr an die nachfolgenden Generationen weitergegeben und geraten in Vergessenheit.



In Deutschland sind laut der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen sieben Regional- oder Minderheitensprachen anerkannt. Dies umfasst neben Deutsch die gesprochenen Minderheitensprachen Dänisch, Nord- und Saterfriesisch, Ober- und Niedersorbisch sowie das Romanes der Sinti und Roma. Geschützt wird in Deutschland zudem die Regionalsprache Niederdeutsch (Platt).

