Milbank berät beim Verkauf sämtlicher Anteile an der LAP-Gruppe

Die internationale Anwaltskanzlei Milbank LLP hat die capiton V GmbH & Co. Beteiligungs KG und weitere Verkäufer bei dem indirekten Verkauf aller Anteile an der LAP GmbH Laser Applikationen und deren Tochtergesellschaften ("LAP-Gruppe") an Fonds, die von IK Investment Partners verwaltet werden, beraten.



Die LAP-Gruppe mit Sitz in Lüneburg ist ein globaler Anbieter von Laserprojektions- und Messsystemen in hochattraktiven und diversifizierten Nischenendmärkten im Gesundheits- und Industriesegment. Die LAP-Gruppe bietet Lösungen für die Projektion und kontaktlose Messung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, unter anderem in der Luft- und Raumfahrt-, Windkraft- und Stahlindustrie. In den letzten drei Jahren hat die LAP-Gruppe zudem ihre marktführende Position im Bereich der Laserkomponenten und -systeme für die Positionierung von Patienten in der onkologischen Strahlentherapie weiter ausgebaut. Im Jahr 2018 erwirtschaftete die LAP-Gruppe mit weltweit mehr als 350 Mitarbeitern in zwei Produktionsstätten und acht Vertriebsbüros einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro.



Capiton ist ein Finanzinvestor, der im Rahmen von Management Buyouts und Expansionsfinanzierungen in mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Aktuell verwaltet capiton ein Fondsvolumen von über 1,1 Milliarden Euro. Bevorzugte Investitionsziele sind profitable Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 50 und 300 Millionen Euro.



Das Milbank-Team um Partner Michael Bernhardt beriet capiton V GmbH & Co. Beteiligungs KG und die weiteren Verkäufer bei der Transaktion umfassend zu allen rechtlichen Aspekten, insbesondere zu den gesellschafts-, finanz-, und steuerrechtlichen Aspekten der Transaktion.



Berater capiton V GmbH & Co. Beteiligungs KG und weitere Verkäufer: Milbank LLP





Dr. Michael Bernhardt (Federführung, Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Matthias Schell (Tax, München) Dr. Alexander Rinne (Antitrust, München), Sebastian Dexheimer, Dr. Sarah-Maria Resch (beide Corporate/M&A, Frankfurt), Odilo Wallner, Achim Rohr (beide Finance, Frankfurt), Dr. Moritz Philipp (Tax, München).

