Milbank hat die HG Darco Group LLC beim Verkauf von der hg medical GmbH, ein Hersteller von Implantaten für die orthopädische Chirurgie, an die Nord Holding beraten. Teil der Transaktion sind die beiden Gesellschaften hg medical GmbH in Deutschland und hg medical USA LLC in den USA. Der Gründer und CEO Johannes Hagenmeyer bleibt weiterhin in seiner Position und am Unternehmen beteiligt. COO Craig Bluett wird als weiterer Geschäftsführer ernannt.



Die HG Darco Group ist ein weltweit führender Anbieter orthopädischer Hilfsmittel und Schuhe für die postoperative Versorgung mit Standorten in Europa, den USA, im Vereinigten Königreich sowie in Indien und China. Hg medical ist ein Auftragsfertiger für technisch anspruchsvolle und komplexe orthopädische Implantate, der insbesondere große Medizintechnikunternehmen bei der technischen Umsetzung von Produktinnovationen, Entwicklungsleistungen und individuellen Kundenlösungen unterstützt. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 130 Mitarbeiter an den Standorten in Raisting, Bayern sowie Huntington, West Virigina (USA). Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Ein Milbank-Team unter der Federführung von Dr. Martin Erhardt hat die HG Darco Group LLC umfassend zu den gesellschafts-, steuer- und finanzrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten.



Dr. Martin Erhardt (Federführung, Corporate/M&A, München), Dr. Thomas Kleinheisterkamp (Tax, München), Nicolas Smith (Technology, Washington, D.C.), Johannes Wohlmuth, Johannes Rogge-Balleer, Dr. Christina Beck (alle Corporate/M&A, München), Dr. Arne Hammerich (Tax, München), Dr. Gerrit Merkel, Sebastian Trompler (beide Finance, Frankfurt), Kelsey Bishop (Real Estate, New York).

