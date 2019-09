Pressemitteilung BoxID: 767154 (Miele & Cie. KG)

Kühlen in ganz großem Maßstab: MasterCool von Miele





Neue Generation der Kühlgiganten





Komfortabel und elegant: Flügeltüren und Öffnen wie von Zauberhand







Groß, geräumig und sehr repräsentativ: Das sind die Kühlgeräte der Einbauserie MasterCool von Miele. Europäische Designqualität verbunden mit amerikanischen Dimensionen, jetzt noch einmal verbessert. Die neue Generation bietet noch mehr Komfort, eine größere Modellvielfalt und die perfekte Integration in grifflose Küchen. Ein neues Lichtkonzept und eine moderne Bedienung, auch gern per App, ist allen Modellen gemeinsam.



Mit Kühlschränken, Gefriergeräten bzw. Kombinationen aus beiden sowie Weinschränken umfasst die neue Generation MasterCool eine große Bandbreite an Kühlgiganten. Alle Modelle sind flexibel miteinander kombinierbar. So lassen sich individuelle Vorlieben beziehungsweise der persönliche Bedarf erfüllen und dabei maximale Lagerkapazitäten schaffen. MasterCool trumpft mit einer breiten Modellpalette auf, die das bisherige Sortiment vollständig ablöst. Alle Geräte sind mehr als 212 Zentimeter hoch, die Breite variiert von 60 bis 90 Zentimeter. Etwas Besonderes ist auch die Einführung von Kühl-Gefrierkombinationen mit Flügeltüren. Diese „French Door“ wirkt nicht nur äußerst elegant, sondern hat auch einen klaren praktischen Vorteil: Im geöffneten Zustand benötigen die schmaleren Türen weniger Platz, so dass beispielsweise der Abstand zur Kochinsel gegenüber nicht so kritisch ist.



Push2open, bereits bei Wärme- und Vakuumierschubladen sowie Weinschränken von Miele erfolgreich eingeführt, öffnet nun auch die massiven Türen der großvolumigen Kühl- und Gefriergeräte. Dazu reicht ein kurzes Andrücken der Tür, das den integrierten Mechanismus aktiviert. So ist der „Wow-Effekt“ beim Öffnen noch ein wenig größer, unterstützt durch das neue Lichtkonzept BrilliantLight, das den Innenraum mithilfe schmaler LED-Lichtstreifen an den Innenwänden strahlend hell ausleuchtet.



Kundinnen und Kunden, die einen Griff an Möbel- oder Edelstahlfront der Geräte bevorzugen, sollen es nicht schwerer haben als bei der grifflosen Variante. Dafür sorgt ein weiteres neues Feature von MasterCool. Über das Bediendisplay lässt sich eine Türöffnungshilfe (Pull2open) aktivieren, durch die sich die großen Türen sehr viel leichter manuell öffnen lassen. Hier „merkt“ das Gerät, wenn die Tür geöffnet wird und fährt automatisch den innenliegenden Türstößel heraus, damit weniger Kraft zur Türöffnung verwendet werden muss.



Innere Größe durch komfortable Features



Ein Blick ins Innere zeigt, dass die Premiummerkmale, die diese besonderen Kältegeräte auszeichnen, noch einmal verfeinert wurden. Viel Glas, Aluminiumprofile, hoch belastbare Scharniere und Ablagen sowie eine wertige, moderne und vor allem intuitive Bedienung springen ins Auge. Ein weiterer Hingucker ist bei einigen Gefrierschränken der IceMaker; er sorgt mit schnell produzierten Eiswürfeln für Abkühlung. Auch die nicht sichtbaren Merkmale machen die Spitzenklasse dieser Geräte deutlich. Dazu zählen zum Beispiel NoFrost (kein manuelles Abtauen nötig), separate Kältekreisläufe zur präzisen Steuerung oder die dynamische Kühlung, die für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Innenraum sorgt. Neu: Mit der Miele@mobile App sind jetzt auch bei MasterCool Statusanzeigen und Bedienung ausgewählter Funktionen von unterwegs möglich.



Dank Frischesystem MasterFresh bleiben große Mengen Obst und Gemüse, aber auch Fleisch, Fisch und Milchprodukte bis zu dreimal länger haltbar. In den großvolumigen Frischeschubladen herrschen ideale Bedingungen dafür, mit angepasster Temperatur und Luftfeuchtigkeit.



Im Kühlschrank entstehen schnell einmal starke Gerüche, insbesondere bei vielen unterschiedlichen Lebensmitteln. Damit daraus kein unangenehmer Duftcocktail wird oder Aromen Lebensmittel beeinträchtigen, verfügen alle Kühlteile der neuen MasterCool-Generation über einen Active AirClean Filter. Durch die Wirkstoffkombination aus Aktivkohle und Chitosan werden nahezu alle Gerüche gefiltert.



Weinschränke in großer Dimension



Mit dem Active AirClean Filter sind auch die neuen Weinschränke der MasterCool-Serie ausgestattet. Nicht nur Außenmaße und Fassungsvermögen sind dabei an die Dimensionen angepasst, sondern auch das elegante wie praktische SommelierSet zum professionellen Dekantieren, Kühlen und Präsentieren der edlen Tropfen. Auf den verstellbaren Holzrosten (FlexiFrame) aus beständigem Buchenholz lagern Wein und Champagner in drei unterschiedlichen Temperaturzonen.

