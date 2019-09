Pressemitteilung BoxID: 765783 (Michael Maurissens & Douglas Bateman GbR)

10 Jahre MichaelDouglas Kollektiv

Das MichaelDouglas Kollektiv feiert ein Jahrzehnt innovativer Erforschungen im Tanz- und Performancekontext

Im Jahr 2009 haben Michael Maurissens (BE) und Douglas Bateman (UK) das MichaelDouglas Kollektiv gegründet. Von Anfang an zeichnet sich die Arbeit des Kollektivs aus durch das Hinterfragen von Grenzen, Normen und Genres und die stete Suche nach Neuem, im Dialog mit Disziplinen wie Architektur, Konfliktlösung und Soziologie. In zehn Jahren entwickelte das Kollektiv unter diesen Vorzeichen 21 Produktionen. Es wurde und wird vielfältig gefördert, auf Stadt-, Land- und Bundesebene – so erhält das MD Kollektiv auch die Spitzenförderung des Landes NRW. 2013 wurde das Stück Golden Trash mit dem Kölner Tanztheaterpreis ausgezeichnet, 2019 hat die Produktion GET-TOGETHER die gemeinsame Ausschreibung der Oper Köln und des Kulturamts Köln gewonnen.Heute bilden neben den Gründern die Performer*innen Adam Ster (HUN), Susanne Grau (DE) und Sabina Perry (CAN) den Kern des Kollektivs – ihr gemeinsamer Antrieb ist Neugier und die Freude an Experimenten mit choreographischer Praxis.



Jubiläum zu feiern bedeutet für das MD Kollektiv die Chance, das charakteristische „Wir mit Euch“ zu unterstreichen: mit Künstler*innen-Kollaborationen, Publikumspartizipation und Vermittlungsformaten. So lädt das MD Kollektiv dazu ein, die Kompetenzen Einzelner zu verbinden und so das Potenzial kollektiver Erfahrungen zu erleben. Dabei stellt das Kollektiv die grundlegende Frage: „Was und wie können wir feiern, in unserem gegenwärtigen Klima der Spaltung?“ Zwei Neuproduktionen sind Einladungen an das Publikum, gemeinsam Antworten zu finden:



THE POLARITY PARTY ist die zweite Zusammenarbeit mit der weltbekannten Kunstinnovatorin und Konfliktmediatorin Dana Caspersen. Das partizipative Format ermöglicht den Teilnehmenden eine Erfahrung in der Kluft zwischen Handlung und Beobachtung und legt dadurch die Natur von Polarisierung frei. Entwickelt mit choreographischem Denken und auf Basis gewaltfreier Kommunikation bietet THE POLARITY PARTY einen neuen Ansatz für Partizipation im Performance-Kontext.



Als zweiten Festakt präsentiert das MD Kollektiv die Uraufführung von GET-TOGETHER, eine Zusammenarbeit mit der Oper Köln und dem Kulturamt Köln. Bei diesem Bühnenstück spürt das Kollektiv dem Fest als kollektivem Akt des Feierns nach. Als Gäste der Oper Köln und Gastgebende ihres Publikums loten sie die Rollenverteilung festlicher Zusammenkünfte aus und integrieren deren Bedeutungsebenen in die Dramaturgie des Abends. Gegeben wird eine Party, die ihre gesellschaftliche Verantwortung genauso ernst nimmt wie die Möglichkeit zum ausgelassenen Feiern des zehnten Geburtstags.



THE POLARITY PARTY: Köln-Premiere am 05.09.2019, um 19:00, Stadthalle Köln-Mülheim

GET-TOGETHER: Uraufführung am 06.11.2019, um 19:30, Oper Köln Staatenhaus. Weitere Termine: 07., 08. und 09.11.2019 um 19:30 Uhr.

