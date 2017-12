Neue Umwelttechnik bei Kreuzfahrtschiffen

Während die Krise in der maritimen Industrie weltweit anhält, konnten die MEYER WERFT und die NEPTUN WERFT mit neuen Kreuzfahrt-Aufträgen im Jahr 2017 ihr gutes Auftragsbuch weiter ausbauen. Die Beschäftigung ist bis 2023 langfristig gesichert. Nahezu alle großen Kreuzfahrtreedereien der Welt gehören derzeit zum Kundenkreis der Werft.



Die MEYER WERFT hat in diesem Jahr vor allem im Hinblick auf Umwelttechnik neue Technologie-Standards in der Branche gesetzt. Mit neuen Schiffen wie der AIDAnova konnte die Werft LNG als umweltfreundlichen Treibstoff der Zukunft für Kreuzfahrtschiffe am Markt einführen. Mit zwölf LNG-angetriebenen Schiffen im Auftragsbestand ist MEYER führend im Kreuzfahrtschiffbau. An der Brennstoffzellentechnologie und weiteren technischen Innovationen auf Passagierschiffen wird intensiv geforscht.



Die Papenburger MEYER WERFT hat im Jahr 2017 die Kreuzfahrtschiffe Norwegian Joy (Norwegian Cruise Line) und World Dream (Dream Cruises) abgeliefert. Die NEPTUN WERFT in Rostock-Warnemünde hat zwei Flusskreuzfahrtschiffe für Viking River Cruises abgeliefert.



„Mit weitreichenden Investitionen besonders im IT-Bereich, wird die Digitalisierung weiter voranschreiten“, so Geschäftsführer Tim Meyer. „Dafür suchen wir weitere Mitarbeiter und besonders IT-Spezialisten. Dank unserer Mitarbeiter und unserer Partner haben wir es auch in diesem Jahr geschafft, unsere Schiffe an zufriedene Kunden zu übergeben“, ergänzt Meyer.



Weitere Infos, Hauptdaten zu abgelieferten Schiffen und Bildmaterial unter: www.meyerwerft.de und www.neptunwerft.de. Stellenangebote unter www.meyercareer.com.

Den Jahresrückblick als YouTube-Video findet man hier: www.youtube.com/MeyerWerft1795

