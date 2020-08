Pressemitteilung BoxID: 811096 (Metropolregion Rheinland e.V.)

Ausgezeichnete Innovationsideen in Mönchengladbach

Am 12. August 2020 wurden insgesamt drei geniale Innovationsideen in Mönchengladbach mit dem Award „RHEINLAND GENIAL“ ausgezeichnet: der Verein Wissenscampus Mönchengladbach, das Rechenzentrum Hartmann GmbH & Co. KG und die Local Heroes. Als zukunftsweisender Campus mit einem breiten Schulterschluss aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft möchte der Wissenscampus die Stadt Mönchengladbach gemäß der Vereinssatzung „fit für die Zukunft machen“. Dabei sind die Gründungsmitglieder, darunter die Stadt Mönchengladbach, die IHK Mittlerer Niederrhein und die Hochschule Niederrhein, von dem Gedanken geleitet, dass Regionen nur dann zukunftsfähig sind, wenn Wissenschaft und Wirtschaft vor Ort gemeinsam Innovationen generieren.



Eine geniale Innovationsidee hatten auch die Mönchengladbacher Local Heroes: Getreu dem Motto „gemeinsam schaffen wir die Krise“ setzen sich die Local Heroes dafür ein, dass mit dem Kauf eines T-Shirts ausgewählte regionale Einzelhändler, die regionalen Alltagshelden beispielsweise der Lieblings-Gastronom, finanziell unterstützt werden. Der Gewinn im Rahmen der Hilfsaktion kommt insbesondere lokalen Einzelhändlern zu Gute, deren Existenz durch die Pandemie COVID-19 stark gefährdet ist.



Innovativ, nachhaltig und zukunftsorientiert ist auch der dritte Preisträger, das Rechenzentrum Hartmann, ein hochmoderner IT-Service Dienstleister im Bereich Human Resources. Den Award bekam das Unternehmen für den ökologischen Bau des Firmengebäudes: indem 277 Tonnen Holz verbaut wurden, konnten 277 Tonnen CO2 eingespart werden. Zudem wurde das Dach mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet, sodass das Rechenzentrum Hartmann ca. 30 % seines Strombedarfs selbst erzeugt.



„Wir haben mit den drei Preisträgern eine breite Vielfalt der Innovationsideen im Rheinland abgebildet. Sie leisten mit ihren genialen Ideen in den unterschiedlichen Branchen einen wichtigen und unmittelbaren Beitrag zur Stärkung des Standortes Metropolregion Rheinland und werden deshalb völlig verdient mit unserem Innovationspreis „RHEINLAND GENIAL“ ausgezeichnet, erklärt die Geschäftsführerin der Metropolregion Rheinland, Ulla Thönnissen, die zusammen mit IHK Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz die Awards überreichte. „Heute hat man deutlich gesehen, wie vielfältig ideenreich Mönchengladbach ist. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, dass wir unseren Unternehmen dabei helfen im und außerhalb des Rheinlands für ihre innovative Arbeit zu werben“, ergänzte Jürgen Steinmetz.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (