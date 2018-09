Nähmesse Hamburg mit vielen Workshops

06.09.18

Am 29. und 30. September dreht sich in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen alles rund ums Nähen. Auf der Nähmesse Hamburg präsentieren sich Aussteller mit einem umfangreichen Angebot an verschiedenen Stoffen, Garnen, Knöpfen, Nähmaschinen, Kurzwaren und vielem mehr, was das Nähherz begehrt. Abgerundet wird das Event mit dem Wettbewerb „Hamburger Nähtalent 2018“ sowie zahlreichen Workshops.



Workshopthemen dieses Jahr sind zum Beispiel „Schnittmuster anpassen für Einsteigerinnen“ mit Meike Rensch-Bergner von crafteln.de. Mit Yolander James von der Schnittdesign Schule Hamburg können Kleider und Oberteile mit Raglan-Ärmel genäht werden. Und die Nähschule von DER STOFF bietet u.a. Bobybags, Hutmützen, Dreieckstücher und Wohlfühljacken zum Nähen mit professioneller Unterstützung an. Bei Clip & Clutch dreht sich in den Workshops alles um das Kreieren der eigenen neuen Tasche. Und wer es noch anspruchsvoller mag, der kommt bei Glücksmarie auf seine Kosten. Hier kann an einem Tag ein neuer Herbstmantel geschneidert werden. Das komplette Workshopprogramm mit Anmeldeinformationen ist zu finden auf www.nähmesse.de.



Die Nähmesse Hamburg findet am 29. und 30. September statt und ist samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 7€, ermäßigt 5€, das Freundinnen-Ticket für 2 Personen 9€; Kinder bis 14 Jahre sind kostenfrei. Alle Informationen zur Nähmesse Hamburg gibt es unter www.nähmesse.de oder per Telefon unter 040/88 88 990.





