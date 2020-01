Pressemitteilung BoxID: 784837 (Messe Sinsheim GmbH)

Top Neuheiten, Top Location, easy Anreise: vom 13.-15. März 2020 zur FASZINATION MODELLBAHN

Endlich! Premiere. Das mit allen Sinnen erlebbare Coming Out der Bahnminiatur-Neuheiten 2020 geht in wenigen Wochen in seine schönste Präsentationsrunde: zur FASZINATION MODELLBAHN! In der legendären Maimarkthalle Mannheim werden die Schönheiten und Raffinessen der Branche erstmals der Öffentlichkeit hautnah in Hülle und Fülle präsentiert. Am exzellenten Standort in der Metropolregion Rhein-Neckar sind auch zur zweiten Session wieder alle renommierten Marken bei der Internationalen Messe für Modelleisenbahnen, Specials & Zubehör vom 13.-15. März am Start. Voller Elan freuen sich Hersteller, Clubs und Vereine auf ihre Community - und diese frohlokt schon begeistert in den sozialen Kanälen. Mit dem straighten Konzept 100% Modellbahn hat der Veranstalter Messe Sinsheim längst das Herz des interessierten Fachpublikums und der Familien für das feine Miniaturen-Event erobert, denn hier gibt es nicht nur alles, was das Herz für das faszinierendste Hobby begehrt. Auf der FASZINATION MODELLBAHN darf und soll auch vieles mit den Profis gemeinsam ausprobiert werden, von Besuchern aller Altersklassen. Faszinierende Technik und Fun in entspannter Atmosphäre. Come in and check it out!



Exklusive Modellbahn Insider



Die schnieken Frühlings-Highlights warten schon am Gleis, um in die Maimarkthalle Mannheim zur FASZINATION MODELLBAHN 2020 einzufahren. Nach dem Auftakt der Spielwarenmesse in Nürnberg, präsentiert die FASZINATION MODELLBAHN traditionell als erste Messe dem breiten Publikum die brandneuen Erscheinungen der Schienen-Miniaturen, sowie die aktuellen Zubehör-Designs und digitalen Gimmicks. Modellbahntechnik hautnah erleben ist nun drei Tage lang Programm. Worauf können sich die Besucher beispielsweise freuen? Hier ein Medley dazu, in Auszügen.



Big Boy is back



Mit mehr als 160 Jahren Firmengeschichte und einem riesigen Fundus an Modellen samt ihren spannenden Originalgeschichten wird der Branchenprimus Märklin niemals müde, weitere Stories der großartigen weltumspannenden Bahngeschichte aufleben zu lassen. Und so ist nun auch der Big Boy, die größte betriebsfähige Dampflok der Welt, als Miniatur back. Das Original, der Big Boy „4014“ der Union Pacific, ging im Mai 2019 auf große Tour und durchquerte in den US-Bundesstatten ganze zwölf Staaten! Im März fahren Märklin und Trix nun das Spitzenmodell in H0 der legendären 4000er-Serie in die Maimarkthalle Mannheim ein. Echt fett.



Zum Jubiläum „100 Jahre elektrischer Betrieb am Gotthard 1920 – 2020“ führt Märklin passend die Elektrolokomotive Serie Be 4/6 die Gotthard-Reihe rund um das „Krokodil“, „Köfferli“ und Co. fort. Zudem zeigt sich die Neukonstruktion der Class 66 in vier europäischen Varianten – ebenso in Trix H0. Aber auch in der großen Spur 1 feiert die stärkste dieselhydraulische Lok Europas Premiere.



Die unikate Gigantin der Allgäubahn ist nun in sechs verschiedenen Versionen und mit mehr als 30 Digital-Funktionen verfügbar und garantiert hundertprozentigen Bahnfahr-Spaß. Noch tiefere Einblicke in die Welt von Märklin gibt es für alle Interessierten bald am Stammwerk Göppingen: Hier wird im Sommer 2020 das Märklinuem eröffnen. Die Spannung darüber, welche Märklineums-Highlights auf der FASZINATION MODELLBAHN präsentiert werden, steigt enorm.



Schotter, Schweden, Steinkunst



Der Hersteller Viessmann erfreut ebenso das Publikum im Jahr 2020 mit zahlreich faszinierenden Neuheiten, wie zum Beispiel mit der H0 Schienenstopfmaschine. Diese neu entwickelte Schotteraufbereitungsmaschine von Plasser & Theurer verfügt über zwei Antriebsarten – elektrisch und dieselelektrisch (Hybrid). Der klare Benefit daraus ist die Möglichkeit eines wartungsgünstigeren sowie lärm- und emissionsärmeren Betriebs. Zudem sind für noch mehr Fahrspaß schaltbare Lichtfunktionen im Digitalbetrieb vorhanden. Von der atmosphärischen Kabinenbeleuchtung, über fahrtrichtungsabhängige Spitzenlichter bis hin zum umschaltbaren Fern- und Abblendlicht. Die Schienenstopfmaschine lässt innerhalb ihres Funktionsumfangs keine Wünsche offen.



Kibri erfreut die Fanbase mit den neu in deren Sortiment ergänzten Gebäude-Bausätzen in der Spurgröße H0. In facto kommen unter anderem die so genannten Schwedenhäuser, die man bereits vermehrt in Deutschland erbaut sieht, auch in Zukunft innerhalb den bezaubernden Miniaturlandschaften der Community zum Einsatz. Durch das bewährte Stecksystem können diese kinderleicht zusammengebaut werden.



Durch ein außergewöhnlich realistisches, optisches und haptisches Erscheinungsbild zeichnet sich die aus Quarzsand handgefertigte Steinkunst-Serie von Vollmer aus. Hier wurde das H0-Sortiment mit einer Schiefer Dachplatte sowie einer Asphalt Straßenplatte jeweils bestehend aus exzellenter Steinkunst ergänzt. Die Platten aus der Steinkunst-Serie bestehen aus wetterfestem Sedimentverbundwerkstoff, welcher eine unübertroffen realistische Steinoberfläche darstellt. Zudem sind die Platten super flexibel und einfach zuzuschneiden.



Bühne frei und Applaus! Showtime der Privatanlagen



Legendärer, fester Bestandteil der FASZINATION MODELLBAHN ist der Wettbewerb der Privatanalagen, den die Messe gemeinsam mit der Fachzeitschrift MIBA veranstaltet. Voller Stolz werden wieder die von Privatpersonen gebauten Anlagen dem internationalen Publikum präsentiert und im Anschluss von einer Fach-Jury bewertet. Bei der Reise des Publikums durch Welten der einzelnen privaten Anlagengeschichten, plaudern ihre Erschaffer zu Entstehung und Message ihrer Schönheiten. Wer sich hier die Zeit füreinander nimmt, kann den mitreißenden Modellbahngeschichten lauschen, angenehme Kontakte knüpfen und viel Inspiration mit nach Hause nehmen.



Stark, stärker, Mikromodelle



Dass die Faszination am Funktionsmodellbau auch im kleinen Maßstab stattfindet, können die Besucher am Stand der IG Mikromodellbaufreunde Süd Rhein-Main erleben. Im Maßstab 1:87 wird hier gebaggert, transportiert und verladen was das Zeug hält. Und in der passenden Landschaft rollt von PKW bis hin zum Schwertransport nahezu alles, was auf den Straßen vor der Maimarkthalle auch anzutreffen ist. Eins der zahlreichen Highlights ist das funktionsfähige Kieswerk und dessen Siebanlage. Dort werden unter anderem mit Bagger und Radlager die Laster mit Kies beladen, um diesen dann zu diversen Baustellen abzutransportieren. An der Schau-Werkstatt können Besucher einen tieferen Blick hinter die Kulissen werfen und bekommen live präsentiert wie die kleinen Modelle gewartet und repariert werden. Fragen rund um die Technik der kleinen Modelle werden von dem Team der IG Mikromodellbaufreunde gerne beantwortet.



Let's get creative!



Keine Freizeitbeschäftigung vereint so viele tolle Möglichkeiten und fördert etliche Fertigkeiten wie das Hobby der Modellbahnen. Deshalb sind vom 13.-15. März wie gewohnt auch die Kids & Teens herzlichst eingeladen, in die Welt der Miniaturen einzutauchen um dadurch spielerisch das Hobby Modellbahn kennen- und lieben zulernen. Das Basteln mit Holz, Löten von Elektronik oder das Steuern per Computer, hier ist wirklich alles dabei. Durch das freie Bauen und Spielen an den verschiedenen Forschungsstationen der Mitmachaktionen, wie beispielsweise beim Junior-College Europa des BDEFs, können sich die jüngeren Besucher ausprobieren, tüfteln und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die mit Stolz erstellten Dioramen können wie immer im Anschluss mit nach Hause genommen werden. Die FASZINATION MODELLBAHN ist nun mal ein allseits beliebtes Familienevent mit Fun-Garantie!



Know-how? Im Modellbahn-Forum!



Hier gibt es ausreichend Sitzmöglichkeiten für alle Interessierten und tiefere Einblicke in die spannende Modellbahn Materie. Während der gesamten Öffnungszeiten erhalten die Besucher ihren persönlichen Mehrwert an Inspiration und Lösungsmöglichkeiten durch informative sowie professionell gestaltete Vorträge der Markenhersteller und der Modellbahnausstattern. Mit wertvollen Tipps zu den neusten Modellen und Anwendungen, natürlich gratis für alle Messebesucher.



Zusage der famosen Dampffreunde



Auch in diesem Jahr ist das Echtdampf-Hallentreffen wieder live für die Besucher auf der FASZINATION MODELLBAHN vertreten. Dampfmaschinen, Heißluftmotoren und Flammenfresser begeistern noch heute Jung und Alt und verbinden Generationen. Nach Herzenslust wird hier drei Tage lang das gemeinsame Lieblingshobby zelebriert, coole Freunde aus der Dampfmodellbau-Szene getroffen und die schönsten Dampfmodelle dem interessierten Publikum präsentiert.



Zusammenfassend lässt sich verlauten: auf der FASZINATION MODELLBAHN 2020 erleben die Fachbesucher erneut drei Tage lang hochkonzentrierte Modellbahn-Technik aller Spurweiten, die neusten technischen Features und multiples Gestaltungszubehör live in Action und zum Anfassen. Von den Fachhändler gibt es Top-Beratungen und mit den Profis der Hersteller findet ein vergnügtes Fachsimpeln statt. Zudem werden den Besuchern Tipps & Tricks an die Hand gegeben, die Lösungen schaffen und Modellbahntechnik hautnah erlebbar machen. Somit reist die Community entspannt durch die Mannheimer Miniaturwelt und lässt sich inspirieren, tauscht sich aus und shoppt fleißig für den eigenen Bahnbetrieb.



Messetermin 2020

13.–15. März 2020



Veranstaltungsort





Maimarkthalle Mannheim

Xaver-Fuhr-Straße 101

68163 Mannheim

www.maimarktgelaende-mannheim.de



Öffnungszeiten





Freitag–Sonntag

jeweils von 09:00 - 17:00 Uhr



Eintrittspreise

an der Tageskasse



Tageskarte Erwachsene 12,00 €

Tageskarte Ermäßigte 10,00 € (Jugendliche zw. 9 und 17 Jahren, Schüler, Studenten, Rentner und Behinderte)

Happy-Hour-Karte 6,00 €

(ab 15 Uhr)

Familienkarte 30,00 €

(2 Erwachsene + 2 eigene Kinder von 9 bis 17 Jahren)



Kinder bis 8 Jahren haben freien Eintritt



Messe Website

www.faszination-modellbahn.com

