ISPO Textrends Preisträger für Herbst/Winter 2020/21 beeindrucken besonders durch Nachhaltigkeit, Funktionalität und Kreativität

So viele internationale Firmen wie nie zuvor meldeten sich für ISPO Textrends 2019 an, dem Forum für Performance-Textilien, Zubehör und Trims für den Sport- und Outdoor-Markt. Eine internationale Jury aus Textilexperten wählte die „Best Products“, „Top Ten“- und „Selection“- Produkte in zehn Kategorien. Diese werden auf dem ISPO Textrends Forum auf der ISPO Beijing im Januar und der ISPO Munich im Februar 2019 vorgestellt.



Jurymitglied Jill Dumain, Geschäftsführerin von bluesign, zeigt sich beeindruckt von der Vielzahl der Einreichungen. „Ich finde es für die Branche vielversprechend, dass bei den Innovationen eine klare Entwicklung in Richtung Performance und Nachhaltigkeit zu erkennen ist.“



„Es hat mich sehr gefreut zu sehen, dass Innovationskraft und Kreativität mit Verantwortung einhergehen. Ich bin stolz, dass dieses Bewusstsein bei der Entwicklung hochwertiger Produkte miteinfließt“, sagt Giusy Bettoni, Geschäftsführerin von C.L.A.S.S.



Drei weitere allgemeine Trends erkannte die Jury für die Saison 2020/21:Verbesserte Haptik



In allen Bereichen ist eine verbesserte Haptik zu verzeichnen, besonders bei den recycelten Kunststoffen, die sich wie herkömmliche Synthetik-Materialien anfühlen.



Schutzfunktion



Performance wird immer wichtiger, da sie im Sport- und Outdoor-Markt mit einer Schutzfunktion einhergeht. Wasserabweisenden Eigenschaften, Isolation, reflektierenden Beschichtungen und Drucke sowie hohe Reiß- und Abriebfestigkeit zeichnen die Produkte aus.



Optische Illusionen



Oberflächen- und Tiefenstruktur rücken in den Fokus. Der geschickte Einsatz von Garnen und Drucken sorgt für einen reliefartigen 3D-Effekt – vom realistischen digital aufgebrachten Motiv bis hin zu Effekten mit gefärbten Garnen, subtil definiert und erweitert durch Prägungen und Beflockung.



Folgende Produkte ernannte die internationale ISPO Textrends Jury zu den „Best Products“:Base Layer



Tintex Textiles – Portugal

Das innovatives Base Layer mit zahlreichen Features von Tintex Textiles bietet dank Seacell-Faser der Smartfiber AG ein wohlig-weiches Tragegefühl. Hinzu kommen ein umweltfreundliches Naturally Clan Finish im Zusammenspiel mit einem geruchsneutralisierenden Roica Clean Fit-Elasthan.



Second Layer



Cordura Fabric – Großbritannien

Ein leichtes, hoch dehnbares und langlebiges Softshell-Fleece mit strapazierbarer Außenseite und weicher Innenseite. Die Cordura 4Ever-Stricktechnologie überzeugte die Jury mit ihrer weichen Haptik und ihrem geringen Gewicht. Atmungsaktiv, abriebfest, zugfest und mit Bi-Stretch-Funktion für robuste Kleidung, folgt das Fleece den gehobenen Ansprüchen des Verbrauchers.



Outer Layer



Flying Textile – China

Naturfasern spielen im Performance-Sektor nach wie vor eine Rolle. Wolle feiert in dem hauptsächlich von Synthetik dominierten Sektor zusehends ein Comeback. Von Natur aus für den Outdoor-Bereich geeignet, bewegt sich die Material jetzt auf einem ganz neuen Niveau an Funktionalität. Das Outer Layer aus Wolle von Flying Textile bietet ein warmes und komfortables Gefühl und ist gleichzeitig atmungsaktiv, wasser- und winddicht.



Membranes and Coatings



Redaelli Velluti – Italien

Die neue Redaelli Velvet Series verbindet den Glanz und Stil von Samt mit der Performance traditioneller Outdoor-Produkte und gibt Funktionsbekleidung so einen ganz neuen Look. Verschiedene Bondings mit zwei oder drei Schichten ermöglichen das Einarbeiten wasserdichter Nähte, die Verarbeitung mit oder ohne Futter und eine optionale zusätzliche Füllung mit Daunen oder Synthetikfasern.



Street Sports



Wisher Industrial – Taiwan

Straßensport ist ein Wachstumssektor. Die Sportler suchen nach funktionaler Kleidung, die vielfältig nutzbar ist. Die smarten urbanen Outdoor-Textilien von Wisher eignen sich für unterschiedlichste Situationen: Sie ermöglichen den einfachen Kleidungswechsel je nach Einsatzzweck und bieten sowohl bei hohen Temperaturen als auch bei wechselnden Wetterbedingungen einen großen Tragekomfort.



Accelerated Eco



Jinjiang Chuangying Import and Export Trading– China

Für dieses Gewebe aus recycelten Materialien wird vor dem Spinnen bei der Einfärbung die Masterbatch-Methode verwendet. Nach dem Wachsen ist das Gewebe lichtecht, waschecht, verschleißbeständig und in hohem Maße temperaturbeständig. Es handelt sich um ein umweltfreundliches Textil, bei dessen Herstellung nur wenig CO2 freigesetzt und wenig Wasser verbraucht wird. Die Färbung des gesamten Textils ist homogen, sodass nur wenig Ausschuss anfällt.



Insulations



Thermore (Far East) – Hongkong

Isolierung ist als unsichtbares Element essentiell für Innovationen im Sport- und Outdoor-Markt. Die einzigartige Multi-Shape-Struktur der Ecodown-Fasern wurde mit dem Ziel einer verbesserten Bauschkraft, verbunden mit einer hohen Wärmeleistung und -speicherung entwickelt. Das Material ist frei von tierischen Bestandteilen und besteht zu 100 % aus recycelten Fasern.



Soft Equipment



Honmyue Enterprise – China

Honmyue Enterprise denkt über traditionelle Grenzen hinaus und lässt sich schon seit langer Zeit von unkonventionellen Materialien inspirieren. In dieser Saison geht die Firma mit Papierhaptik und -oberflächen an den Start. Das Ergebnis überwindet die Grenzen digitaler Drucktechnologie für Polyamid und ist sowohl visuell als auch sinnlich ansprechend, womit sich eine Vielzahl von Design-Möglichkeiten für das abriebfeste und wasserabweisende Material eröffnen.



Trims



Bemis Associates – USA

Der neue Farbfunktionsfilm von Bemis bietet eine einzigartige ästhetische Option, die den Transparent-Trend bei Bekleidung und Schuhen aufgreift. Auf Logos, Kantenverarbeitungen, Designs und Funktionseinsätzen angewandt, lässt dieser Farbfunktionsfilm Farben satter werden oder betont als „Wasserzeichen“ das Muster oder die Struktur des Textils. Die Farbe verfügt über eine niedrige Adhäsionsaktivierung, die es ermöglicht, Applikationen auf hitzeempfindlichen Textilien aufzubringen. Die Barriereschicht ist weich, UV-stabil, hydrolysestabil und nimmt Siebdrucktinten gut auf, womit eine größere Flexibilität im Design und Reflexionsvermögen einhergeht.



Accessories



SAB – China

Im Gegensatz zu herkömmlichen Reißverschlüssen ist der Dynamic Zipper nicht fix. Dank des neuartigen Designs von SAB bewegt sich die Reißverschlusskette flexibel mit. Beim Drehen des Knopfes rutscht der Reißverschluss entsprechend nach, womit vermieden wird, dass die Kapuze die Sicht behindert. Auf diese Weise wird ein freies Gesichtsfeld gewährleistet, wenn man Kleidung mit Kapuze trägt – perfekt für Wintersportbekleidung.



ISPO Textrends Forum



Alle Produkte, die in den Kategorien „Best Product“, „Top Ten“ und „Selection“ von der Jury ausgezeichnet wurden, werden auf dem ISPO Textrends Forum auf der ISPO Beijing(16.-19. Januar 2019 • Halle E2, Stand 2.4.6) und auf der ISPO Munich (03.-06. Februar 2019 • Mittelhalle C5) vorgestellt. Alle Einzelheiten über die Materialien stehen außerdem das ganze Jahr über mit dem ISPO Textrends Trendbook zur Verfügung, dem wertvollen Einkaufstool für den Sport- und Outdoor-Markt.



