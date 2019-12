Pressemitteilung BoxID: 780102 (Messe München GmbH)

Die Schweiz ist offizielles Partnerland der INHORGENTA MUNICH 2020



Salon Suisse mit Angeboten rund um das Uhrenhandwerk

Schirmherrschaft durch die Schweizer Eidgenossenschaft

Inspirierende Schweizer Kunst: Fotoprojekt „Meine Uhr“





Ein besonderes Highlight der INHORGENTA MUNICH 2020 ist das Partnerland Schweiz: Die Eidgenossenschaft präsentiert sich mit verschiedenen Angeboten rund um das Thema Uhren – Aussteller, Kultur, Geschichte und Kulinarik. Die INHORGENTA MUNICH, Netzwerkplattform der Schmuck-, Uhren- und Edelsteinbranche, fördert mit dem Salon Suisse den internationalen Austausch vom 14. bis 17. Februar 2020.



Von Fortis über Frederique Constant, Guess, Maurice Lacroix und Meister bis hin zu Victorinox – die Besucher der INHORGENTA MUNICH können sich auf starke Schweizer Aussteller freuen. Traditionell ist das Land, das für handwerkliche Perfektion bekannt ist, mit großen Namen auf der Messe vertreten. Ein wichtiger Anziehungspunkt: Die Uhrenhalle A1. Dort befindet sich mit dem Salon Suisse auch das Zentrum des Partnerlandes. Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, erklärt: „Es freut uns, dass wir das ‚Land der Uhren‘ als Partner begrüßen dürfen und so den internationalen Austausch in der Uhrenbranche und darüber hinaus fördern.“



Stefanie Mändlein, Projektleiterin der INHORGENTA MUNICH, ergänzt: „Der Uhrenbereich hat sich bei der INHORGENTA MUNICH in den letzten Jahren äußerst positiv entwickelt. Die Schweiz passt mit dem weltweit bekannten Uhren-Know-How ideal zu diesem Wachstumsfeld.“



Salon Suisse als Herzstück



Das Programm im Salon Suisse ist vielfältig. So zeigt etwa das renommierte Musée international d’horlogerie anhand von ausgewählten Exponaten die Uhrmacherkunst vom 18. Jahrhundert bis heute. Mit der Ausstellung „Meine Uhr“ des Creativ Consultants Joachim Schirrmacher und des Fotografen Franco Tettamanti stellen Schweizer Persönlichkeiten ihre eigene Uhr und die Geschichte dahinter vor. Die Bar des Salon Suisse präsentiert Schweizer Spezialitäten und bietet somit einen idealen Rahmen zum Netzwerken.



Die Schirmherrschaft der Partnerschaft übernimmt die Schweizer Eidgenossenschaft: „Die INHORGENTA MUNICH stellt für uns eine ideale Möglichkeit dar, die Qualität und Innovationsfähigkeit unserer Uhrenindustrie einem kompetenten, fachkundigen Publikum zu zeigen“, sagt Markus Thür, Schweizerischer Generalkonsul in München. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten des Schweizerischen Generalkonsulats gehören unter anderem die Pflege und Förderung wirtschaftlicher Beziehungen. Die INHORGENTA MUNICH bietet dafür die optimale Plattform.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (