Pferdewelten zu Weihnachten mit der HORSICA und DAYLIGHT

Mehr als nur eine Messe: Die HORSICA wächst, und die Standvergabe verspricht ein vielseitiges, großartiges Shopping-Angebot, Super-Unterhaltung und Fortbildung für Pferdefreunde. Die aktuelle Ausstellerliste ist hier zu finden: http://horsica.com/ueber-die-horsica/ausstellerliste/ .



Viele neue Aktionen werden das Interesse tausender Besucher wecken und machen die HORSICA zu einer Erlebnismesse und zu einer noch größeren, interessanteren Plattform als bisher: Ein Saisonstart, der Reiter neugierig macht! So gibt es z. B. das Pferdetheater und den brandaktuellen Bloggerbereich nur hier.



Aber was erleben die Pferdefreunde auf der HORSICA denn nun wirklich?





Eine einzigartige, faszinierende Abendshow:





Die Pferdetheater-Premiere „DAYLIGHT …den Wunder geschehen“.



Vorfreude im Advent: Die HORSICA präsentiert ständig bei Facebook Spannendes und Neues aus den Programmen, und selbst der Weihnachtsmann hat gemerkt: Ein Erlebnis zu verschenken ist etwas ganz Besonderes! Vor allem, wenn es sich um Tickets für die beeindruckende Pferdetheater-Premiere „DAYLIGHT …denn Wunder geschehen“ handelt. Eine märchenhafte Story, eine zerrissene Familie, drollige Trolle, liebenswerte Elfen und ca. 100 herrliche Pferde und Reiter erwarten Sie! Übrigens auch für Familien und Theaterfreunde super geeignet.



Mit Live-Gesang, beeindruckender Akrobatik, Tanz und tollen Effekten wird diese Show zu einer unvergesslichen Reise ins Reich der Fantasie. Pferdetheater ist in dieser Art europaweit einzigartig – eine bleibende Erinnerung.





Eine umfangreiche, facettenreiche Messe





Auch Karten für die Messe HORSICA gibt es bereits im Vorverkauf. Hier entwickelt sich die Einkaufsmeile rasant und wird immer interessanter. Dazu gibt es den ganzen Tag über bestes Entertainment und Informationen. Jede Menge Reitermode, Stiefel, Futter, Anhänger, Reitsportartikel von der Trense bis zum Sattel, Reiterreisen, stylische und hochwertige Pferdeanhänger, Naturprodukte, Fotografie und vieles mehr. Lassen Sie Ihre Schabracke besticken oder sich vor Ihren Augen eine ästhetische Glasgravur anfertigen… Auch internationale Aussteller aus Schweden, den Niederlanden, Italien, der Schweiz, Österreich und Polen sind dabei.



Schauen, staunen, einkaufen, Neues entdecken – das ist die HORSICA: Pferde erleben!





Die pferde.de - Bloggerecke





Das hat noch keine Pferdemesse präsentiert: An allen drei Tagen sind in der Bloggerecke unter der Leitung von „pferde.de“ die bekanntesten Blogger der Pferdeszene live vor Ort, Interviews, Gespräche, Aktionen und Autogramme inbegriffen. Zu finden auf Stand A 21 in der Halle 20.



Unter anderem trifft man hier Eva Ipsum, auf Instagram sehr bekannt und mit einer sehenswerten Seite voller Wortwitz und fesselnder Beiträge beliebt - außerdem eine tierliebe, sympathische Persönlichkeit und ambitionierte Freizeitreiterin mit Spaß am Dressurreiten.



Oder Lisa vom „My Horse Diary – Milan & Evasor“-Team, die sowohl für Turniersport als auch für Freizeitreiten ein Herz hat, Ihre optisch wunderschön präsentierten Beiträge werden von Pferdefreundinnen bei Facebook und Instagram mit größtem Interesse verfolgt, Tausende von Fans lesen ihre Pferdegeschichten. Hier können Sie sie live kennenlernen!



Aktuell sind 14 Bloggerinnen angemeldet, und der Bereich wächst weiter. Namen und Programm werden rechtzeitig auf den Websites www.horsica.com, www.pferde.de und auf den zugehörigen Facebook-Seiten veröffentlicht.



In Zusammenarbeit mit der Fa. Reitsport Klawunde wird außerdem die bekannteste Bloggerin der Pferdeszene, Anita Girlietainment, an allen Messetagen vor Ort sein und Fanartikel mitbringen (Stand Y43).





Ein tolles, vielseitiges Tagesprogramm, Spring- und Dressurstunden, präsentiert von den hervorragenden Trainern Klaus Harms und Nicole Kassner, beeindruckende Reiterpersönlichkeiten, Quadrillen, Shownummern – und Pferde vieler Rassen von ganz klein bis ganz groß. Nicht nur Unterhaltung, sondern auch Erleben für Wissbegierige wird großgeschrieben: In aufeinander aufbauenden Reit- und Springstunden kann man sich wertvolle Kniffe und Ratschläge abholen. Zahlreiche Ausbilder sind vor Ort, viele informieren neben ihren Auftritten im Programm auch kompetent an ihren Ständen. Dabei kommt übrigens der Fahrsport nicht zu kurz und wird mit mehreren versierten Ausbildern und Trainern vertreten sein. Optisches I-Tüpfelchen ist dabei eine dekorative Hochzeitskutsche.





Hunderte schöner Pferde und hervorragende Reiter erwarten Sie. Abwechslungsreich und toll auch für Familien mit Kindern – und eine prima Pause in der Halle 21, wenn die Füße eine Einkaufspause brauchen und er kleine Hunger sich meldet. Hier bleibt man gerne sitzen!





Zwei herausragende Seminarreihen





Zwei ausgezeichnet besetzte, unterhaltsam dargebotene Seminarreihen – im Praxisring und im Vortragsbereich - vermitteln Wissen rund ums Pferd. Hier kann tatsächlich jeder Neues mit nach Hause nehmen, u. a. ist der hervorragende Pferde-Augenchirurg Dr. Jósef Tóth aus Budapest zu sehen.



Die aktuelle Ausstellerliste, Infos zu den Programmen, alles rund um die Messe und die Möglichkeit zum Ticketkauf finden Sie unter www.horsica.com .



Wir bedanken uns bei den engagierten, liebenswerten und reitsportbegeisterten Menschen aus Bad Salzuflen und Umgebung für Ihre engagierte Unterstützung und beim Team der Messe Ostwestfalen im Messezentrum Bad Salzuflen für die hervorragende Zusammenarbeit. All unseren Geschäftspartnern, Ausstellern, Aktiven und allen Reitern und ihren Pferden wünschen wir eine schöne Adventszeit und ein fröhliches, gesundes Weihnachtsfest!

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren