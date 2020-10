Endlich auf die NORDPFERD und eine einzigartige Abendshow freuen! Am 16. und 17. April 2021 präsentiert Schleswig-Holsteins größtes Pferdemesse in den Holstenhallen Neumünster erneut eine spektakuläre Pferdetheater-Premiere. Unter dem Titel „SECRETS – Jagd nach dem Phantom“ wird eine spannende, unterhaltsame Story um die Jagd auf einen dämonischen Meisterdieb gezeigt.



Ab sofort startet der Vorverkauf für unsere brandneue Abendshow „SECRETS – Jagd nach dem Phantom“.



Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Vorverkauf für 2021 anders als sonst gestaltet. Vorerst ist nur ein deutlich geringeres Ticketkontingent erhältlich, um evtl. notwendige Mindestabstände einhalten zu können. Deshalb ist es aus organisatorischer Sicht erwünscht, wenn möglich Tickets in kleineren Grüppchen (gerne vier Personen oder mehr) zu buchen. Nach dem jetzigen Stand der Dinge darf die Show 90 Minuten nicht überschreiten. Die Veranstalter versprechen aber, dass es diese 90 Minuten in sich haben werden ?!



Um trotzdem so vielen Besuchern wie irgend möglich die Chance zu bieten, die Show zu sehen, hat der Veranstalter entschieden, pro Abend zwei (!) Vorstellungen aufzuführen. Es wird Samstag und Sonntag je eine Vorstellung um 18 Uhr und eine um 20:45 Uhr geben, Sie haben also die Wahl!



Wichtig: Sollte sich die Situation entspannen, was wir uns alle sehr wünschen, wird es bei zwei Vorstellungen pro Tag bleiben und wir werden die vorerst blockierten Plätze freigeben. Es handelt sich um eine Ausnahmelösung für 2021 und die bestmögliche vernünftige Lösung, damit das Kontingent nicht im nachhinein reduziert werden muss und Tickets zurückgegeben werden müssen.



Freuen Sie sich mit einem guten Gefühl auf eine neue, beeindruckende Pferdetheatershow, die diese Geschichte umrahmt:



Ein geheimnisvoller Dieb ist weltweit unterwegs und einfach nicht zu fassen: Der freche Jacko ist ein Wesen aus der Unterwelt, und er lässt nicht nur wertvolle Dinge mitgehen – er hat den Auftrag, wichtigen Persönlichkeiten die Menschlichkeit zu stehlen. Die Top-Agenten Walter Brand und Beate Wucherpfennig ermitteln in einem schwierigen Fall, denn Jacko ist nicht für jeden sichtbar und nutzt alle Tricks, um seine Verfolger abzuhängen. Doch sie bekommen unerwartete Hilfe: Der kleine Basti hat Jacko beobachtet und wird zum einzigen Zeugen…



Gerät Basti in Gefahr? Und wie verhaftet man ein Phantom?



Erleben Sie eine fantasievolle Geschichte mit wunderschönen, brandneuen Pferdeschaubildern, Akrobatik, Live-Gesang, Tanz, Feuer und tollen Lichteffekten!



Dabei sind hochkarätige Akteure mit ausnahmslos brandneuen Pferdeschaubildern der Sonderklasse. Für die Wow-Momente werden akrobatische Einlagen, Tanz, Feuer, Live-Gesang und wunderschöne Effekte geboten.



Aus aktuellem Anlass wird es diesmal andere Einlasszeiten geben. Am Samstag und Sonntag wird jeweils eine Show um 18.00 Uhr und um 20:45 Uhr angeboten, und zwar ohne Unterbrechung und mit begrenzten Zuschauerzahlen, um die aktuellen Hygieneanforderungen zu erfüllen – damit Sie sicher und entspannt dabei sein können.



Das Pferdetheater der NORDPFERD ist in dieser durchinszenierten Form europaweit einzigartig und ein tolles Erlebnis auch für Familien!



Zu sehen gibt es auf der NORDPFERD 2021 wie gewohnt tolle Tages- und Seminarprogramme und Hunderte schöner Pferde – ein Wochenende voller schöner Erlebnisse und beeindruckender Impressionen.



Tickets für die Abendshow gibt es jetzt auf www.nordpferd.de oder über die Ticket-Hotline 0180 60 50 400.

