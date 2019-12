Pressemitteilung BoxID: 778202 (Messe & Marketing GmbH)

HORSICA YOUNGSTERS TROPHY:



Der Wettbewerb für die Jüngsten – jetzt mitmachen, tolle Preise gewinnen!



In der großen Arena reiten mit Kostüm und selbst ausgesuchter Musik: Auf der Pferdemesse HORSICA können Kinder von 7 bis 16 Jahren im Rampenlicht ihr Können zeigen!



Gefragt ist eine Reitweisen übergreifende Kür von drei Minuten, kostümiert und mit eigener Musik. Auf in die große Show-Manege, der Sieger wird per Applausmessung ermittelt – ein tolles Erlebnis!



Jetzt anmelden unter www.horsica.com, „Programm“, „HORSICA Youngsters Trophy“. Lasst Eurer Fantasie freien Lauf, wir freuen uns auf Euch - hier gibt es keine Verlierer!

