Lörrach kommt zu Wort - Diskussionen an der RegioMesse

06.03.19

Noch knapp 1 Woche bleibt noch bis die REGIOMesse wieder Ihre Tore öffnet. In diesem Jahr findet sie vom Samstag, den 16. März bis Sonntag den 24. März statt.



Neben den traditionellen Themen wie Bauen, Renovieren, Energietechnik, Hauswirtschaft, Wohnen, Bauernmarkt, Gourmessa, Gesundheit, Naherholung und vielem mehr wurde auch in diesem Jahr noch mehr Wert darauf gelegt, die REGIOMesse an Entwicklungen und neueste Trends anzupassen. Für Highlights sorgen die Sonderschauen "Lörrach Innovativ meets Smart Life", "Vom Vintage verweht" und die Spezialveranstaltungen in der StagecomShowhalle.



Auch die Kommunalwahl, die am 26.05.2019 stattfinden wird, wirft ihre Schatten voraus.



Am Dienstag, den 19. März findet auf der REGIOMesse (Halle 10) zum ersten Mal die Diskussionsreihe „Lörrach kommt zu Wort“ statt. Drei unterschiedliche Schwerpunkte der regionalen Politik werden in diesem Rahmen behandelt. Bei entsprechenden Podiumsdiskussionen können die Bürger der Stadt Gemeinderäte direkt zu den angebotenen aber auch zu anderen brennenden Themen befragen. Durch die übergreifende Zusammenarbeit aller Parteien, konnte in Zusammenarbeit mit der Messe Lörrach GmbH ein attraktives Programm entwickelt werden. Für die Kommunalwahl am 26.05.2019 ist das ein erster Auftakt.



Folgende Schwerpunkte sind geplant:



Jugend in der Stadt Lörrach

Den Anfang macht die Jugend in der Stadt Lörrach. Schüler und Jugendliche haben hier die Möglichkeit mit den Gemeinderäten der Stadt Lörrach auf Tuchfühlung zu gehen und verschiedene Fragen zu stellen und zu beantwortet zu kommen. Die Moderation übernehmen Valentin Heib (16 Jahre) und Andreas Woitzik (25 Jahre).



Kreisklinikum und Verkehr

Ab 14 Uhr dreht es sich um das neue Kreisklinikum und den Verkehr in der Stadt. Die Stadträte aller Parteien beantworten die Fragen der Teilnehmer. Welche Chancen entstehen für die Stadt Lörrach? Welche Risiken müssen gemeistert werden? Moderiert wird die Veranstaltung von Matthias Zeller vom SWR 4.



Wohnen und Wirtschaft

Am Schluss werden die beiden umstrittensten Themen in der Stadt angesprochen. Wohnen und Wirtschaft. Die Mieten in Lörrach steigen weiter – der Neubau von bezahlbarem Wohnraum ist im Gange. Die Stadt Lörrach hat bald die 50.000 Einwohnerzahl erreicht. Welche Folgen hat das? Gewerbeflächen werden in der Stadt Lörrach langsam rar. Was kann die Stadt tun, um weiter attraktives Gewerbe anzuziehen? Welche Flächen können noch genutzt werden? Beginn ist um 17.30 Uhr Moderation Guido Neidinger.



Wichtige Infos:



Öffnungszeiten:

Die REGIOMesse ist jeden Tag

von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Adresse Messegelände:

RegioFreizeitpark

Beim Haagensteg 5, D79541 Lörrach



Eintrittspreise:

€ 8,für Erwachsene

€ 6,für Rentner, Studenten, Schüler

€ 16,für Familien (2 Erwachsene + bis zu 2 Kinder)

€ 3,für Schüler im Klassenverbund

€ 5,im Vorverkauf

Bei vorzeigen von Gutscheinen gibt es eine Ermäßigung des Preises.

