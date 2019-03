Pressemitteilung BoxID: 745940 (Messe Lörrach GmbH)

ABSCHLUSSBERICHT zur 36. REGIO-Messe in Lörrach

Viele zufriedene Ausstellergesichter gab es nicht nur an den Wochenenden, sondern auch an den Wochentagen, auf dem REGIO-Messegelände in Lörrach zu beobachten. „Stärkster Mittwoch seitdem ich dabei bin!“ war von einem Aussteller zu hören, der seit knapp 20 Jahren auf der REGIO-Messe zu Hause ist. Bei frühlingshaften Temperaturen und viel Sonnenschein pilgerten an den 9 Messetagen insgesamt über 60.000 Besucher aus dem Eurodistrikt zur REGIO-Messe nach Lörrach. Erstes Wochenende stärker als das zweite. Veranstalter zufrieden.



Positive Resonanz für die kurzweilige Eröffnungsveranstaltung, die ganz im Zeichen des Ehrenamts stand. Doch die Show durfte auch nicht fehlen, #Teil des Ganzen wurde von Singer/Songwriter Andy Ost, dem 38 jährigen aus Hanau auf der Showbühne präsentiert, was genau zum Thema passte. Zudem konnte für die Eröffnung der BMX-Crack Chris Böhm gewonnen werden, der mit seinem BMX-Rad sensationelle Tricks vorführte.



Passend zum Ehrenamt konnte auf der REGIO-MESSE erstmals der „Tag des Ringens“ umgesetzt werden. 6 Ringervereine präsentierten sich auf und um die Showbühne herum. Beim Publikum kam es sehr gut an.



Die Fachbereiche Bauen, Wohnen, Haushalt, Bauernmarkt, Gourmessa und Gemeindepräsentationen kamen besonders gut an. Bereits am ersten Samstag, den 16.03.2019 hatten wir den bestbesuchten ersten Tag seit 10 Jahren. Das sehen die Veranstalter Natalia Golovina, Thomas Platzer und deren Team, als gutes Zeichen für die REGIO-MESSE und die Region.



Auch die Sonderschau Oldierama, die am 1. Wochenende stattgefunden hat, war außerordentlich gut besucht. An der traditionellen Oldtimer-Ausfahrt, die diesmal von Rümmingen über Bad Bellingen/Bamlach führte, haben am Sonntag über 30 Oldtimer-Autos teilgenommen. Die Teilnehmer waren begeistert.



Die Sonderschau US, Cars, Bikes & Kustom, die am 23. und 24. März 2019 parallel dazu auf dem Gelände der Lauffenmühle stattgefunden hat, war am Samstag gut belegt. Am Sonntag mussten die Ausstellungsfahrzeuge sogar auf zusätzliche Flächen ausweichen, da das Gelände komplett ausgebucht war.



Trachtenfans trotzten dem herrlichen Wetter am zweiten Samstag am traditionellen „Tag der Tracht“ und kamen zur REGIO-MESSE. In Zusammenarbeit mit den Bund Heimat Volksleben konnte wieder ein attraktives Programm im Bauernmarkt erstellt werden. Erstmals wurde in Halle 10 die Mundart mit den Knaschtbrüder, Uli Führe und den zwei Wunderfitzen vervollständigt. „Passt!“ da waren sich die Veranstalter bereits im Vorfeld einig.



Lt. der Besucherbefragung konnten wir einige Trends feststellen:





Es konnten fast 17% ganz neue Besucher für die Messe gewonnen werden

40 % der Besucher sind im Alter bis 40 Jahre. Das ist eine 10 % Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Möglicherweise ist das darauf zurückzuführen, dass am zweiten Wochenende die Sonderschau „Vom Vintage verweht“ stattgefunden hat, die ganz stark in den sozialen Netzwerken beworben wurde. Der Anteil der Rentner (über 60 Jahre) liegt bei knapp bei ca. 25 %.

Momentan kommen ca. 14 % aus der Schweiz und knapp über 4 % aus dem Elsass. Der Stand der Messe Lörrach GmbH auf der Muba hatte ein Effekt, dass 3 % mehr Besucher aus der Schweiz kamen als im Vorjahr.

Aus Lörrach und den Ortsteilen kamen ca. 31 % und bis zu einem Umkreis von 50 km 62 % der Besucher.

Knapp 10 % der Besucher gaben ein berufliches oder geschäftliches Interesse für den Besuch der REGIO-Messe an.

Etwa ein Drittel der Besucher kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Regio-Messe.

Die Tages- und Wochenzeitung scheinen eine wichtige Informationsquelle (für den Messebesuch) für die Besucher zu sein. Ein Viertel der Besucher gaben an, auf die Messe über die Zeitung aufmerksam geworden zu sein. Die andere wichtige „Informationsquelle“ stellt die Plakatierung dar. Aber auch die Bedeutung der sozialen Netzwerke nimmt weiter zu. Facebook steht uneinholbar weit vorne bei der Nutzung dieser neuen Medien.

Fast 36 % der Befragten sagten, dass sie von vorneherein vorhatten, an die REGIO zu gehen. Es ist das erklärte Ziel der Veranstalter, diese Zahl in den nächsten Jahren zu steigern. Eine Steigerung von 3% ggü. dem Vorjahr.

71 % der Besucher haben etwas gekauft oder bestellt (ohne Verzehr während des Rundgangs).







31 % wollen zu einem späteren Zeitpunkt noch auf der Messe etwas kaufen und fast 60 % denken an einen späteren Kauf/Bestellung nach der Messe.

Deutlich über 75 % der Besucher sind mit der Regio-Messe sehr zufrieden und zufrieden. Dieser Wert ist seit Jahren gleichgeblieben.

Fast 12 % hatten vor noch an einem an anderen Tag zu kommen.

77 % sagen bereits jetzt, dass sie auch im nächsten Jahr die REGIO-Messe besuchen werden.

Über 84 % der Besucher geben der diesjährigen REGIO-Messe die Schulnoten gut und sehr gut.





Nach der Messe ist vor der Messe! Die Vorbereitungen für die 37. REGIO-Messe haben bereits begonnen und viele Aussteller haben bereits jetzt signalisiert, dass sie auch im nächsten Jahr kommen werden. Einige haben sich sogar auf der diesjährigen Messe bereits für 2020 angemeldet.



Zudem war es besonders interessant zu erfahren, welche „Baustellen“ die Messe noch zu bewältigen hat. Lt. Besucherbefragung sind es wie auch in den letzten Jahren hauptsächlich Infrastrukturprobleme („zu wenige WCs“, „Beschilderung in den Hallen“) und hin und wieder einige Aussteller („unfreundlich“, „aufdringlich“).



Besonders zufrieden waren die Besucher mit der REGIO-Messe, weil Sie den „Bauernmarkt“, die „regionalen Aussteller“, „Handwerker“, die „Vielfalt“, die „familiäre Atmosphäre“ schätzen.



Die Showhalle mit dem Partner „Stagecom“ war bei bestimmten Vorträgen gut gefüllt, aber bei anderen eher weniger. Am Programm wird weiterhin gemeinsam mit dem Radio Freien Wiesental gefeilt, um die „Messe für jeden!“ nicht nur bei den Ausstellern, sondern auch im Programm umzusetzen.



Von der Schnitzeljagd waren nicht nur unsere kleinsten Besucher begeistert. Nur positive Resonanz von den Kindern & den Eltern.



Es liegt jetzt viel Arbeit vor uns. Die Veranstalter haben bereits neue Ideen für die nächste Messe und freuen sich schon darauf. Die nächste REGIO-Messe findet vom 14.03.-22.03.2020 statt, mit hoffentlich wieder viel Sonnenschein und vielen zufriedenen Besuchern.

